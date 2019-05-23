В областной департамент молодежной политики пришла еще одна титулованная спортсменка

Заместителем директора департамента молодежной политики Свердловской области назначена бронзовая медалистка Олимпиады-2000, бегунья Ольга Котлярова.

О своем назначении она написала в соцсети. «Я уверена, что у департамента начинается новая история – внутри очень сильного и системно работающего Министерства, под руководством опытных управленцев. Постараюсь без пафоса кратко сказать: я очень рада , что меня пригласили в этот коллектив. Не без волнения приступаю к работе. Как только организационно погружусь в процессы, буду готова к диалогу со всеми заинтересованными в развитии молодежной политики людьми и организациями», – написала Ольга. При этом спортсменка попросила у подписчиков совета, как ей лучше воспользоваться возможностями, которые дают соцсети: «Я не специалист в продвижении в соцсетях, но тренд с увеличившимся количеством лайков за определенные публикации (200-450) явно можно как-то использовать с пользой для дела! Срочно надо понять: 1. Для какого дела надо попытаться извлечь пользу 2. Что надо делать, чтобы сохранить тренд 3. И надо ли вообще?».

Напомним, до недавнего времени Ольга Котлярова занимала пост руководителя информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга.

Департамент молодежной политики, с нового года вошедший в структуру областного министерства образования, сейчас возглавляет бывший советник ректора УрФУ Олег Гущин. Прежний руководитель, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких, ушла в отставку после скандала федерального масштаба. Скандал вокруг Ольги Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая и закончилась реорганизацией департамента. В конце декабря Ольга Глацких написала заявление об уходе из правительства региона по собственному желанию, так как «не хочет подставлять губернатора».

Екатеринбург, служба информации

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