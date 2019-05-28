Доверенные эмиссары Куйвашева отчитались о доходах

Вслед за областным правительством и администрацией Екатеринбурга данные о своих доходах и имуществе за прошлый год опубликовали и сотрудники аппарата губернатора и правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самой состоятельной оказалась зам руководителя аппарата губернатора Марина Обрубова – она задекларировала 5 млн 553 тысячи рублей. В собственности у чиновницы – земельный участок почти в 2 300 кв. м, жилой дом на 310 кв. м и квартира на 76 квадратов. Напомним, еще полгода назад г-жа Обрубова была заместителем председателя областного избиркома, но затем перешла в аппарат губернатора вслед за своим шефом – Валерием Чайниковым, который заработал в 2018 году 6 млн 281 тысячу (он отчитался о доходах раньше, одновременно с министрами).

Одним из самых высокооплачиваемых специалистов резиденции стал малоизвестный широкой публике начальник управления мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны губернатора и правительства Игорь Царев – он заработал 2 млн 767 тысяч рублей. Чуть меньший доход задекларировали старожилы «желтого» дома – первые замы руководителя аппарата Вадим Дубичев (2 млн 650 тысяч рублей) и Константин Устиловский (2 млн 651 тысяча рублей). Супруга Дубичева добавила в семейный бюджет еще 3 млн 780 тысяч рублей.

Представитель губернатора в заксобрании Виктор Бабенко заработал 2,3 млн рублей – на полмиллиона меньше, чем год назад. У него в собственности остались земельный участок, квартира и нежилой дом и «Шкода Октавия».

Напомним, в сентябре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев расформировал администрацию губернатора, которой руководил Владимир Тунгусов, и создал на ее основе новую структуру – аппарат губернатора и правительства. Одним из важнейших последствий реформы стало то, что руководитель аппарата потерял свой политический вес, из первого вице-губернатора превратившись в «обычного» заместителя главы региона. Напомним, должность первого замглавы области – главы аппарата до сентябрьских выборов занимал Владимир Тунгусов, и именно с конфликтом между ним и Евгением Куйвашевым многие связывают структурные изменения в областном руководстве осенью 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

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