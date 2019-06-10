Гастроли Куйвашева и его команды в поддержку «Экспо-2025» потянули на 180 млн рублей (ДОКУМЕНТ)

Из суммы почти в 850 млн рублей, затраченных Свердловской областью на бесславно закончившуюся борьбу за проведение «Экспо-2025», около 180 млн рублей ушло только на командировки высокопоставленных чиновников, которые за 2018 год успели посмотреть весь мир, и на их встречи с иностранными партнерами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фрагменты документа с этими цифрами, озаглавленного «Отчет генерального директора АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025» о деятельности АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025» опубликовала сегодня в соцсети координатор регионального отделения Transparency International, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.

«Судя по отчету, эти деньги были потрачены в основном на участие в VIP-тусовках с чиновниками и вояжи с официальными визитами в разные страны: мероприятия Генассамблеи Международного бюро выставок (39 млн), бесконечные презентации заявки на фестивалях, форумах, конференциях, приемах с фуршетами (231 млн), услуги иностранных консультантов (64 млн, кто это вообще?), на зарплаты сотрудников комитета и услуги каких-то ИП (еще 151 млн), пиар в СМИ и блогах (еще 88 млн). Ну и, конечно же, командировки. Российская делегация (в которую входил и губернатор Куйвашев со свитой и иногда нынешний мэр Высокинский), объездили 113 государств в попытках выстроить эффективное взаимодействие с лицами, «ответственными за формирование позиций стран на голосовании». На это было потрачено около 180 млн рублей, включая командировочные, проживание, аренду помещений под встречи, транспорт и, конечно же, «представительские расходы», – пишет Петрова.

Напомним, в ноябре прошлого года Екатеринбург проиграл право на проведение «Экспо-2025». Таковы были итоги голосования на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. Победу одержала Осака. За этот город отдали голоса 92 делегата. Баку выбыл после первого тура. Российскому же претенденту достался 61 голос. Напомним, это уже второе поражение Екатеринбурга в борьбе за право проводить Всемирную выставку. В 2013 году город претендовал на проведение «Экспо-2020», но уступил Дубаю. «Я бы не назвал это проигрышем, хотя если бы это не был проигрыш, мы бы выиграли», – «философски» заметил тогда губернатор Евгений Куйвашев. Сейчас Екатеринбург «борется» за проведение Универсиады-2023, но борьбой это можно считать лишь условно, поскольку больше желающих нет. Как раз сегодня в Екатеринбург приехала инспекция FISU – Международной федерации студенческого спорта, посмотреть, годится ли столица Урала для проведения Универсиады-2023. Тем не менее, заявочный комитет создан, и деньги на него, без сомнения, найдутся – и немалые.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

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