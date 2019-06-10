В Екатеринбург приехало руководство FISU: смотреть, годится ли он для Универсиады

Сегодня в Екатеринбург приехала инспекция FISU – Международной федерации студенческого спорта, посмотреть, годится ли столица Урала для проведения Универсиады-2023.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном департаменте информполитики, в составе делегации – президент FISU Олег Матыцин и генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд. Они планируют посетить площадки для будущей Универсиады, описанные областным руководством в заявочной книге. В ДИПе не смогли сказать, куда именно отправятся гости.

Напомним, о том, что летняя Универсиада-2023 с большой долей вероятности пройдет именно в Екатеринбурге, стало известно в конце января. Решение было принято на совещании у вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая курирует процесс. В апреле этого года в Свердловской области был создан оргкомитет по созданию и продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. В состав оргкомитета губернатор Евгений Куйвашев включил 34 человека, в том числе – своего первого заместителя Алексея Орлова, главу Екатеринбурга Александра Высокинского, министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, ректора УрФУ Виктора Кокшарова и других. Работа оргкомитета продлится до 2 июля 2019 года. Уже в июле в Неаполе на заседании (International University Sports Federation) будет объявлено место проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Екатеринбург, служба информации

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