Первым в депутаты заксобрания выдвинулся сторож с дипломом УрГУ

На довыборы в свердловское заксобрание заявился первый кандидат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это 53-летний сторож Уральского филиала РосдорНИИ Вадим Носков, выпускник УрГУ имени М. Горького, житель Екатеринбурга, несудимый. Он идет на выборы как самовыдвиженец, поэтому для регистрации ему нужно будет собрать в свою поддержку подписи не менее 4 394 избирателей Орджоникидзевского округа.

Напомним, выдвижение кандидатов продлится оно до 18 часов пятницы, 19 июля. Для выдвижения от партии потребуется проведение конференции. Участвовать в довыборах без сбора подписей право имеют пять партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко». Для кандидатов от остальных партий, а также самовыдвиженцев необходимо собрать не менее 4 394 подписей избирателей.

Добавим, что вести агитацию самостоятельно кандидат имеет право со дня выдвижения и до дня тишины – 7 сентября. Напомним, вакантное место в заксо появилось прошлой осенью, после того как депутат от Орджоникидзевского округа Игорь Володин победил в одномандатном округе № 13 на выборах в гордуму, а потом к тому же стал ее председателем.

Екатеринбург, служба информации

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