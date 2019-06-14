Екатеринбуржцы сняли видеообращение к Путину: «Нашим детям негде учиться!»

Жители микрорайона Краснолесье записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, которое, как они надеются, глава государства увидит во время прямой линии 20 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодые родители попросили президента обратить внимание на острую нехватку школ в районах новой застройки. В частности, среди выступавших было много семей, приписанных к школе № 181. Горожане говорят, что их детям, которым в этом году надо идти в первый класс, просто не хватает места. Сейчас обращение монтируется, чтобы уложиться в формат, установленный для отправления президенту.

Родители обратились к президенту

Напомним, школа № 181 рассчитана на 830 учащихся, но занятия посещают 1 600 детей в две смены, в классе по 30-35 человек. В сентябре в образовательное учреждение придут 400 первоклашек, 372 из них уже зачислены. Директор школы Равиль Абдулин рассказал «Новому Дню», что для размещения всех детей придется переоборудовать некоторые помещения. Например, убрать учительскую, разгородить актовый зал и объединить несколько кабинетов. Ремонт будет проходить летом.

Президенту на прямую линию написали и жители Нижнего Тагила. Их волнует другая проблема: резонансная «мусорная» реформа: «В Свердловской области, и в Нижнем Тагиле, при проведении мусорной реформы платежи за вывоз мусора выросли в разы. Семья из 4 человек раньше платила около 100 рублей в месяц, теперь эта сумма выросла до 600 рублей. Тариф на вывоз мусора на треть состоит из инвестиционной составляющей, причем эти деньги пойдут на строительство частного мусоросортировочного завода в сотнях километрах от Нижнего Тагила. В частном секторе платежи еще выше, а услуга фактически не оказывается: контейнеров нет, расписания вывоза машиной тоже нет. В городе идут постоянные протесты, но городские власти не хотят ничего замечать».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.06.19

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