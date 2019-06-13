Тагильчане спросят Путина о «мусорной» реформе

Уральцы начали отправлять вопросы для прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. Обращения граждан принимаются на сайте moskva-putinu.ru и в тематических группах соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока активнее всего вопросы главе государства задают жители Нижнего Тагила. Их обращение касается резонансной «мусорной» реформы:

«В Свердловской области, и в Нижнем Тагиле, при проведении мусорной реформы платежи за вывоз мусора выросли в разы. Семья из 4 человек раньше платила около 100 рублей в месяц, теперь эта сумма выросла до 600 рублей. Тариф на вывоз мусора на треть состоит из инвестиционной составляющей, причем эти деньги пойдут на строительство частного мусоросортировочного завода в сотнях километрах от Нижнего Тагила. В частном секторе платежи еще выше, а услуга фактически не оказывается: контейнеров нет, расписания вывоза машиной тоже нет. В городе идут постоянные протесты, но городские власти не хотят ничего замечать».

Напомним, Нижний Тагил входит в т.н. Северную зону Свердловской области, где мусорным регоператором работает тюменская компания «Рифей». Фирма запросила в РЭК самый высокий тариф по региону по вывозу ТКО – 835,97 рубля за 1 кубический метр. В городе начались митинги, самый массовый прошел 23 февраля, тогда акция протеста собрала около 700 человек. Весной антимонопольная служба провела проверку и установила, что «Рифей» завысил нормативы за счет жителей. После этого тариф в северной зоне был урезан примерно на 17%.

«Мусорные» митинги также проходили также в Екатеринбурге. По данным исследования РАНХиГС, Свердловская область заняла вторую строчку в рейтинге регионов с высокой напряженностью по реформе об обращении с ТБО.

Еще один вопрос президенту поступил от жительницы небольшого города Верхний Тагил Натальи. Женщина сняла панораму своего двора и поинтересовалась у Путина, когда до ее дома дойдет федеральная программа «Комфортная городская среда».

Обращения граждан на прямую линию с президентом будут приниматься еще семь дней.

Екатеринбург, служба информации

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