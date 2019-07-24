В Серовском округе начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения

В Серовском одномандатном избирательном округе № 174, где 8 сентября выберут недостающего депутата Государственной думы, начат прием заявлений о голосовании по месту нахождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, подать заявление можно в 21 теризибркоме и 28 подразделениях МФЦ на территории округа.

Учитывая, что выборы проходят не во всех городах области, территория приема заявлений ограничена зоной округа. То есть избиратель сможет воспользоваться этой возможностью, если он прописан, например, в Сосьве, а в день выборов будет находиться в Серове или Тавде.

Кроме того, с сегодняшнего дня по 4 сентября будет идти и прием заявлений о голосовании на цифровых участках в Москве. С той лишь разницей, что подать их можно только через портал госуслуг. Избиратель выбирает участок для голосования – их перечень утвержден, 8 сентября приходит на него с паспортом и голосует.

Добавим, по данным на 1 июля 2019 года, в Серовском одномандатном избирательном округе № 174 зарегистрировано 446 тысяч 390 избирателей. Территориально это самый крупный округ, занимающий почти половину Свердловской области.

На довыборах уже зарегистрировано шесть кандидатов: Игорь Рузаков от «Зеленых», Ирина Скачкова от «Яблока», Габбас Даутов от КПРФ, Евгения Чудновец от ЛДПР, Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и Алексей Коровкин от «СР». На днях были опубликованы данные об их доходах за 2018 год и имуществе. Ожидается, что в ближайшие дни будет зарегистрирован последний кандидат – Антон Шипулин от ЕР. Кандидат от Партии Роста Сергей Капчук получил отказ в регистрации, обжаловал его в облсуде, проиграл и обещал дойти до Верховного суда. Ожидается, что суд состоится в пятницу, 26 июля. Регистрация кандидатов заканчивается 4 августа, а подача документов на регистрацию – уже сегодня вечером.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 24.07.19

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