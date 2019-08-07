Работодатель водителя, из-за которого под Карпинском погибли люди, оштрафован

Прокуратура и госинспекция труда нашли многочисленные нарушения в деятельности организации, чей нетрезвый водитель участвовал в смертельном ДТП под Карпинском 6 июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, водитель автоцистерны «Урал-375» работал в ООО «Дуниты Северного Урала», которое обслуживает этот участок дороги и добывает дунит в этой местности. Установлено, что компания не соблюдала правила проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния автомобилей. По результатам проверки компании назначен штраф на общую сумму 335 тыс. рублей.

Дополнительно специалисты Государственной инспекции труда обнаружили, что гендиректор и работники организации не прошли обучение по охране труда. За допуск работника к своим обязанностям без обучения компании назначен штраф в 110 тысяч рублей.

Напомним, жуткое ДТП случилось поздним вечером 6 июля на промышленной дороге в районе горы Серебрянский камень в 2,5 километра от трассы Карпинск – Кытлым. Обвиняемый за рулем бензовоза «Урал» ехал на заправку за топливом, чтобы привезти его к месту перекрытия дороги – движение по ней ограничивали с помощью других машин ради проведения марафона «Конжак-2019». По пути ему встретились двое туристов, которые попросили подвезти их. Водитель согласился, а вскоре подобрал еще восемь человек. Пассажиров он разместил на цистерне. Впоследствии бензовоз потерял управление. Водитель крикнул попутчикам прыгать и спрыгнул сам, машина слетела под откос и загорелась. Три человека погибли на месте, семеро получили различные травмы. Двоих пострадавших с самыми тяжелыми повреждениями (в том числе 14-летнего подростка) доставили в Екатеринбург. По данным «Нового Дня», один из погибших был профессиональным спасателем.

Водитель бензовоза, обвиняемый в нарушении ПДД и пьяной езде, повлекшей гибель людей, заключен под стражу до 7 сентября 2019 года. Против 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 07.08.19

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