В Березовском начали искать нового мэра

В Березовском запущена процедура конкурсного отбора кандидатов на замещение должности главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев уже назначил свою часть конкурсной комиссии. От губернатора в нее вошли первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора Игорь Ромшин, замдиректора департамента по МСУ Наталья Соколова, а также заместитель управляющего Южным управленческим округом Свердловской области Сергей Бовт. Раньшее при выборах главы одного из южных муниципалитетов в комиссию обычно входил управляющий округом Михаил Астахов, но 22 июля Синарский райсуд приговорил его к 8 годам строгого режима, конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей за взяточничество. Бывшего мэра Каменска-Уральского взяли под стражу прямо в зале суда.

Дума Березовского городского округа уже объявила о проведении конкурса. Заявки от кандидатов будут принимать с 26 по 30 августа. Первый этап конкурса состоится с 3 по 16 сентября, дата второго еще не назначена.

Напомним, сейчас глава Березовского – Евгений Писцов. Он руководит городом уже восемь лет, сейчас очередной срок его полномочий подходит к концу. Березовский – один из немногих городов области, где наблюдается довольно быстрый прирост населения. Год назад в местных школах появились первые «К» классы.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 12.08.19

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