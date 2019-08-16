Кандидата в Госдуму обвинили в том, что она скрыла доходы от продажи самодельных игрушек

Предвыборная борьба за кресло в Госдуме несколько оживилась: одного из кандидатов обвинили в сокрытии доходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском областном избиркоме, к ним поступило заявление с просьбой проверить достоверность сведений о доходах, представленных кандидатом Евгенией Чудновец (ЛДПР). Кандидат при подаче документов на регистрацию указала, что в 2018 году ее доход составил 0 рублей 0 копеек. Однако внимательный гражданин (своего имени он или она не указывает) сообщил избиркому, что в прошлом году Евгения Чудновец шила мягкие игрушки и выставляла их на продажу на своей странице в соцсети. «Жалоба будет рассмотрена в течение пяти дней, в установленные законом сроки . При необходимости дополнительных запросов для подтверждения информации сроки могут быть продлены. Предоставление недостоверной информации о доходах от продажи игрушек может нанести кандидату только репутационные издержки, основанием для отмены регистрации кандидата эти сведения не являются», – сообщила «Новому Дню» советник председателя ИКСО Анастасия Анисимова.

Фотографии игрушек с ценами сохранились на ее странице и сейчас. Правда, откликнулся ли кто-то на ее коммерческое предложение – неизвестно. Получить комментарий Евгении Чудновец пока не удалось.

Напомним, самый большой доход за 2018 год задекларировал кандидат от ЕР Антон Шипулин – 9 млн 886 тысяч рублей. Доходы остальных кандидатов гораздо скромнее – от нуля до 531 тысячи рублей.

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