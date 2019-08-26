Губернатор Куйвашев подписал указ о замене Тунгусова на Бидонько

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об изменении персонального состава областного совета по развитию местного самоуправления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор спустя почти год вычеркнул из состава совета своего бывшего первого зама по идеологии Владимира Тунгусова и назначил на его место вице-губернатора Сергея Бидонько.

Напомним, в прошлый раз губернатор вспоминал об изгнанном «сером кардинале» в мае этого года, незадолго до «Иннопрома» – он вычеркнул его из списка чиновников, уполномоченных от имени губернатора разрабатывать проекты международных соглашений Свердловской области и иностранных государств.

Как уже писал «Новый День», в пятницу, 7 сентября 2018 года, вечером, за два дня до выборов в Екатеринбургскую городскую думу, Куйвашев подписал указ о ликвидации должности своего первого заместителя и руководителя своей администрации Владимира Тунгусова. Бывший заместитель уральского полпреда, политолог Андрей Колядин увидел в ситуации признак нового времени. Он заявил, что всегда с большим интересом наблюдал за взаимоотношениями Куйвашева и Тунгусова, в том числе потому, что это – абсолютно разные люди. «По возможности выстраивания внутриполитических схем Владимир Георгиевич на 10, на 100 пунктов выше Евгения Владимировича. Но у меня складывается впечатление, что время профессионалов во внутренней политике прошло», – сказал тогда эксперт.

Екатеринбург, служба информации

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