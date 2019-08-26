Избирком Екатеринбурга в четвертый раз рассмотрит заявку на референдум о судьбе сквера

Избирком Екатеринбурга проверяет документы инициативной группы «Комитет спасения сквера», основанной юристом Иваном Волковым после протестов вокруг строительства храма святой Екатерины.

Активисты требуют провести референдум по возвращению статуса общественной территории земельному участку близ Октябрьской площади. Это уже четвертая заявка «Комитета», предыдущие три были отклонены из-за ошибок в документах. Избирком примет решение о регистрации инициативной группы 4 сентября, сообщили в пресс-службе комиссии.

Иван Волков ранее объяснял «Новому Дню», чего добиваются активисты: «До того, как власти примут хоть один юридически значимый документ о возврате земли под сквером екатеринбуржцам – мы будем продолжать этот труд, и держать «дамоклов меч». На прошлой неделе инициативная группа встречалась с главой Екатеринбурга Александром Высокинским, чтобы рассказать ему о своей позиции.

Напомним, Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма на территории сквера у Театра драмы в июне – спустя месяц после массовых протестов. Вслед за этим рабочая группа при городской думе исключила сквер из списка возможных площадок для размещения собора. В августе мэр Александр Высокинский заявил, что после переговоров ООО «Храм святой Екатерины» согласилось расторгнуть договор об аренде земельного участка под сквером. Земля снова перейдет в категорию территории общего пользования. Юридически этот статус должна закрепить городская дума. Депутаты планируют рассмотреть вопрос в сентябре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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