На счета кандидатов в Госдуму поступило больше 18 млн рублей, из них 16 млн – Шипулину

На избирательные счета кандидатов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 поступило уже 18 млн 202 тысячи рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, больше всего средств – 16 млн – собрал кандидат от «Единой России», бывший биатлонист Антон Шипулин. Его основной спонсор – Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, которым руководит депутат заксо от «Единой России» Александр Серебренников. Потратить на агитацию олимпийский чемпион успел уже более 10 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе Антона Шипулина пытался снять с выборов его соперник – эсер Алексей Коровкин. Поводом послужило то, что Шипулин не указал в декларации иностранные ценные бумаги на 3,6 млн рублей, владеть которыми кандидатам запрещено. Адвокату спортсмена удалось доказать в суде, что Шипулин избавился от финансовых инструментов еще 12 июля. После заседания Шипулин заявил журналистам, что одного заседания «ему хватило», и больше он в суды лично не пойдет, а деньги он копил, чтобы получать удовольствие от жизни после завершения спортивной карьеры.

Бюджеты всех остальных кандидатов значительно скромнее. На счет вышеупомянутого эсера Коровкина за все время кампании поступил ровно 1 млн рублей, из которых он уже потратил около 770 тысяч. Кандидат от КПРФ Габбас Даутов смог собрать чуть больше 200 тысяч, и уже все их потратил. «Сокол Жириновского» Евгения Чудновец собрала 500 тысяч, потратила – 471 тысячу. Игорь Рузаков («Зеленые») собрал 114 тысяч, потратил – 31. «Коммунист России» Дмитрий Зенов саккумулировал на своем счете всего 500 рублей, и уже их потратил. «Яблочница» Ирина Скачкова собрала около 380 тысяч рублей, истратила – чуть больше 260 тысяч.

Напомним, выборы состоятся уже через две недели – 8 сентября.

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 26.08.19

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