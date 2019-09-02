В мэрии Екатеринбурга объяснили, зачем коммунальщики уничтожили «бесенка» у Театра драмы (ФОТО)

Гранитный «бесенок» на набережной у Театра драмы продержался меньше трех дней. Сегодня утром работники коммунальных служб начали смывать краску с каменного шара с помощью пескоструйной машины.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что перед коммунальщиками поставлена задача привести объект в первоначальный вид.

«Есть разные мнения по поводу этого рисунка. Кто-то считает это арт-объектом, но для коммунальных служб это несанкционированное граффити. Поэтому сегодня его убирают», – прокомментировала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

На вопрос, почему прежний рисунок на шаре (улыбающийся смайлик) никто не трогал в течение нескольких месяцев, собеседница агентства отметила, что коммунальные службы получили за бездействие предупреждение и в этот раз сработали оперативно.

Напомним, гранитный шар был разрисован под эмодзи «бесенок» в ночь на 31 августа. Автором работы стал уличный художник Рома Инк. Арт-объект стал отсылкой к мему «город бесов», которым Екатеринбург наградил телеведущий Владимир Соловьев после протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы.

Стоит отметить, что шар на набережной – излюбленное место художников для граффити. Ранее объект превращался в Пикачу и покебол.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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