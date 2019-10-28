Глава минстроя объяснил, куда пропал областной градсовет

Градостроительный совет при губернаторе Свердловской области не собирался больше года, так как для этого нет серьезных причин.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из ответа министра строительства Михаила Волкова на вопрос корреспондента РИА «Новый День». «С градсоветом ничего не случилось, он проходит по значимым проектам, по поводу храма – мы уже посмотрели принципиально вопрос, городское сообщество высказало свое мнение и определило будущее объекта, дальше все будет рассматриваться в обычном порядке», – сказал он.

Напомним, последний раз градсовет при губернаторе собирался 12 сентября 2018 года. Тогда обсуждалось строительство храма святой Екатерины – еще в сквере у драмтеатра. Совет тогда прошел в полузакрытом режиме, журналистам разрешили только «протокольную» съемку начала заседания. Тем не менее, «Новому Дню» удалось выяснить, что замечания к проекту храма-на-драме у членов градсовета были уже тогда. Например, эксперты-архитекторы высказали мнение, что сама архитектура храма могла бы быть более современной. В том числе потому, что византийский стиль, который фигурирует в последнем варианте проекта, дает историческую отсылку к временам феодальной раздробленности Руси, а потому такой храм будет странно смотреться в виде символа единения всего населения. Член совета, общественник Олег Букин единственный заявил, что место у театра драмы изначально выбрано неправильно, а кроме того, необходимо рассматривать такие крупные проекты с самым широким учетом мнения городской общественности.

Как уже писал «Новый День», в мае 2019 в сквере у драмтеатра прошли крупные акции протеста протии строительства там храма. Сейчас собор планирует построить на месте бывшего УПЗ. Но каким он будет – пока узнать невозможно. Все причастные стороны – и епархия, и минстрой, и Фонд святой Екатерины отказываются отвечать на вопрос о будущем облике храма.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.19

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