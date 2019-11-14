Депутат заксо прошел в финал конкурса по отбору в мэры Туринска

Завершила работу конкурсная комиссия по отбору претендентов на место главы Туринска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аппарата думы, после второго этапа, завершившегося накануне, комиссия передала на рассмотрение местным народным избранникам материалы на всех четырех участников конкурса – никто из них не был забракован. В числе претендентов – замглавы администрации Александр Пузырев, директор МУП ЖКХ «Теплосеть» Андрей Струин, депутат местной думы Татьяна Кормина и депутат заксобрания от ЛДПР Александр Коркин. Впрочем, учтя пример конкурсной комиссии из Екатеринбурга, их туринские коллеги представили на рассмотрение думе всех четырех, но рекомендовали к избранию только одного: замглавы администрации Александра Пузырева. Напомним, год назад конкурсная комиссия Екатеринбурга решила представить думе всех 19 кандидатов, но рекомендовала к избранию только трех.

Туринская гордума окончательно определится с новым мэром на заседании 28 ноября.

Предыдущий глава, Андрей Белоусов, который руководил Туринском непрерывно с 2011 года, официально покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. Он одним из первых среди мэров поднял вопрос финансирования учреждений здравоохранения. В минувшую пятницу, 8 ноября, Андрей Белоусов был выведен из состава регионального политсовета партии «Единая Россия».

Екатеринбург, Туринск, служба информации

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