Евгений Ройзман нашел себе новую партию для выдвижения в Госдуму

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман увидел для себя новое политическое объединение, от которого можно баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Как сообщает сайт движения «Открытая Россия», об этом Ройзман заявил в ходе конференции «Россия для граждан», которая прошла в Берлине. Его новый выбор – «Партия перемен», в том случае, если ее возглавит бывший депутат Дмитрий Гудков. «Если вы станете председателем «Партии перемен», если вы контролируете сами себя, это нормальная партия, ничего плохого не сделала, нормальный ход, я готов выстрелить от вас», – заявил экс-мэр Екатеринбурга во время дискуссии о перспективах оппозиции в 2021 году.

Напомним, Евгений Ройзман однажды уже был депутатом Госдумы – в созыве 2003-2007 года. В 2011 году вступил в партию Михаила Прохорова «Правое дело», но депутатом не стал. Тогда он вступил в партию «Гражданская платформа», от которой в 2013 году был избран мэром Екатеринбурга. Летом 2017 года пытался поучаствовать в выборах губернатора от партии «Яблоко», но не смог пройти муниципальный фильтр.

После принятия закона об отмене прямых выборов мэра в мае 2018 года демонстративно ушел в отставку. В настоящее время никаких политических постов не занимает.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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