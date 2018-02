Слух дня: Кузнецова попросят из минприроды уже через неделю

Ранее появившаяся информация о министре природных ресурсов Свердловской области Алексее Кузнецове получила продолжение.

Как и сообщалось около двух недель назад, ему предложили пост в МУГИСО. И, по некоторым данным, г-н Кузнецов уже прошел-таки все формальные процедуры для назначения и. о. главы министерства госимущества, а соответствующий приказ будет подписан через неделю. Однако от приставки «и.о." он сможет избавиться только после того, как его кандидатура будет утверждена заксобранием, депутаты которого выйдут с каникул только 20 февраля.

Кто станет его сменщиком, пока неясно.

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

