Как вернуть городу полномочия, а власти – ответственность перед людьми. Интервью с главой комиссии по МСУ Екатеринбургской гордумы Алексеем Вихаревым

В воскресенье, 21 апреля, в Екатеринбурге отметят День местного самоуправления. О распределении сил между районами города, новой модели взаимодействия депутатов и местной власти, возвращении полномочий от области к Екатеринбургу и о том, как горожане могут влиять на управление муниципалитетом, «Новый День» поговорил с главой комиссии по МСУ екатеринбургской городской думы Алексеем Вихаревым.

– Любой город, который хочет стать самостоятельным, должен иметь средства для этого, бюджет. У Екатеринбурга он ограничен – в свое время город остался без части своих полномочий. Что могут сделать депутаты ЕГД на своем уровне, чтобы их вернуть?

– В этом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже вернул в город доход от акцизов продажи алкоголя. Это хорошо, деньги Екатеринбургу нужны, хоть я и против продажи спиртного, особенно в жилых домах. Конечно, было бы хорошо, если б область вернула городу полномочия по наружной рекламе. В Екатеринбурге большое количество пространств, баннеров, стел, экранов, которые установлены незаконно, и в этом хозяйстве надо наводить порядок. У главы города Александра Высокинского есть предложения от местных бизнесменов, как это все узаконить, ввести единые правила игры. Чтобы не было так, как сегодня: кто успел, воткнул столб, ждет предписания, но пока у МУГИСО руки дойдут его демонтировать... Вся эта неузаконенность выгодна тем, кто зарабатывает недобросовестно. К тому же внешний вид некоторой рекламы удручает – пока это Шанхай.

– Городская дума может обратиться к губернатору с просьбой вернуть полномочия по рекламе?

– Безусловно, любой из депутатов. Мы обсуждали это с коллегами. Но, как я понимаю, это произойдет чуть позже, поскольку прежде нужно решить организационные вопросы. Но коллеги хотят обратиться к Александру Геннадьевичу Высокинскому, чтобы он обсудил с Евгением Владимировичем передачу городу дополнительных полномочий. Чтобы мы не ходили и не просили постоянно у области: «Дайте денег на эту школу», «Дайте денег на эту больницу».

Я еще на первой встрече с главой акцентировал внимание на том, что наша задача – сделать бюджет «профицитным», чтобы денег у города становилось больше, а у граждан – больше возможностей, у малого и среднего бизнеса – комфортнее условия для развития. Ведь согласитесь, нельзя просто взять и снести три тысячи киосков. Сколько там людей работает? 60 тысяч. Мы не можем их оставить ни с чем. Давайте собираться, решать, что мы дадим им взамен, проводить общественные слушания.

– Вы считаете, в вопросах местного самоуправления инструмент публичных слушаний эффективен?

– Он правильный. На слушания приходят действительно активные граждане. Приходят журналисты – и это замечательно, люди должны быть информированы, и вместе мы можем решать городские проблемы, как было, например, с «Золушкой». Депутаты обозначили проблему, журналисты развили тему, Роспотребнадзор вышел с иском, суд принял решение ликвидировать ЕМУП, школы ушли на обслуживание другими предприятиями. Как итог: детей кормят здоровой, сбалансированной едой.

– Взаимодействие со СМИ понятно, а с органами власти депутатам удается находить общий язык?

– Мы как раз работаем над тем, чтобы упростить этот процесс, чтобы администрация развернулась лицом к населению. Срок ответа на обращение граждан в любой орган власти – 30 дней. На обращение депутата – тоже 30 дней. Путем долгих переговоров с Высокинским мы пришли к тому, что надо сократить до 20 дней – я говорю о сроке ответа на депутатский запрос в администрацию города или администрации районов. Мы идем двумя этапами, чтобы управы не захлебнулись в документообороте. Назначаем общественные слушания, т.к. это изменения в устав города, и сначала сокращаем срок ответа на пять дней, а через два месяца еще на 5 дней. В итоге придем к тому, что когда гражданин обратился к депутату по вопросу, который относится к компетенции органов МСУ, он имеет возможность ответ получить быстрее.

– В районах на эти изменения как реагируют? Вообще идут главы на контакт?

– Фактически сейчас переходный период, в городе два новых главы района из семи, в Орджоникидзевском и Ленинском. И, по моему мнению, у них больше понимания с новым руководством города, чем у коллег из старой команды. Конечно, сложно перестроиться из рамок закрытости и противостояния – мы же не будем скрывать, что был конфликт города и области, но нужно из этого выходить. Глава города ориентирует глав районов на работу с гражданами. У них должно быть желание решить проблему, быть эффективными, перестать разговаривать с людьми казенным языком, закончить с отписками. Со своей стороны – как депутат – вижу, что получается выстраивать рабочие отношения с районами. Например, с Орджоникидзевским. Если раньше депутатские запросы просто игнорировались, то теперь есть конструктив.

– Деятельность депутата – не только работа в думе, но и в округе, с чем люди на прием приходят?

– Почти все, кто приходят ко мне в депутатскую приемную, делятся на два типа. Первые – это те, кто уже все инстанции обошел, потратил несколько лет жизни, получил всевозможные отказы. Как правило, это сложные вопросы – по поиску родственников, получению жилья. Люди в такой ситуации приходят в приемную как в последнюю инстанцию в поисках справедливости. Для этого и нужен депутат, чтобы решать такие сложные задачи. Пусть их будет меньше, но мы за статистикой не гонимся. Но есть и такие люди, которые приходят, чтобы депутату дать задание – что он должен сделать в интересах конкретного гражданина или его семьи. Конечно, хочется помочь каждому, но депутат – это ведь не личный секретарь, а помощник всех граждан.

– Вы про потребительский экстремизм говорите?

– К сожалению, да. Когда я стал вести приемы граждан, столкнулся и с таким. Нередко люди не хотят приложить никаких усилий, чтобы решить свою задачу. Вот простой пример: приходит человек и говорит, что во дворе нужна детская площадка. Есть определенная процедура, когда люди к депутату обращаются, нужно описать суть проблемы, в том числе в письменном виде, оставить свои координаты. Но нередко люди даже не хотят заполнить заявление, мол, мы и так на словах все рассказали, зачем еще писать? Начинаешь объяснять, что нужна бумага, документ, чтобы было основание, например, для включения в программу инициативного бюджетирования. Это когда 45% финансирует бюджет области, 45-50% муниципальный и остатки – сами граждане или спонсоры, предприятия, заводы. Я считаю, что правильно в эту работу вовлекать граждан, чтобы они берегли, ценили площадку, не ломали, следили за чистотой. Это идеальная модель. И чтобы должным образом составить документ, подать заявку, надо, чтобы гражданин еще 20-30 подписей соседей принес. Когда я это объясняю, мне говорят: «Ты же депутат. Ты обещал помочь? Делай». Тогда мы приходим на собрание жильцов, начинаем разговаривать, а они говорят: «Сколько, 150 рублей с квартиры, чтобы сделать площадку? Нет. Тебе надо, ты и скидывайся, мне и без нее хорошо. Мне вообще лучше парковку сделать или площадку для выгула собак». В итоге – ситуация не решается никак, а мне потом пишут в соцсетях, что я не помог, вопрос не решил. Я стараюсь на такие ситуации смотреть позитивно, не расстраиваться. Возможно, где-то моя недоработка, уж так я воспитан – искать проблему в себе, если что-то не получилось. Но мы стараемся вести качественную разъяснительную работу, чтобы было меньше таких ситуаций. И в большинстве случаев получается решать проблемы, находить общий язык.

– Это тоже не добавляет плюсов имиджу депутата, хотя нередко народные избранники сами себя дискредитируют.

– Да, глупые фразы, провокационные выражения… Некоторые политики не думают, что говорят в публичном пространстве. И еще хуже – не решают вопросы граждан. Я согласен, что институт доверия граждан нужно восстанавливать. Когда мы только открыли приемную, оказалось, что депутат предыдущего созыва работал на районе мало, и мы столкнулись с огромным количеством запросов и обращений. При этом нередко людям нужно не столько что-то материальное, сколько внимание. Это, конечно, больше касается бабушек и дедушек. С ними мы тоже работаем, организуем для них досуг, каждый вторник и четверг у нас скандинавская ходьба, раз в неделю проводим поездки либо на Ганину Яму, либо в Тарасково, либо в Верхотурье, бываем в музеях, в кино ходим, общаемся. Они потом приносят в приемную варенье и пирожки. Огромное удовольствие от общения с ними получаю, надеюсь, и они тоже. В итоге срабатывает сарафанное радио – люди идут в приемную с самыми разными вопросами, вплоть до сложных юридических тем. У меня семь помощников, и я им безгранично благодарен, они оказывают помощь гражданам в решении юридических вопросов граждан. Ситуации все сложнее, все заковыристее, требуют большого погружения, мы уже в двух шагах от представительства в судах, где уровень сложности вопросов значительно выше. И это правильно, все вместе мы делаем город лучше. Я ведь тоже живу в Екатеринбурге, я заинтересован в том, чтобы у нас был хороший город, в котором будут жить наши дети.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.19

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