Интервью с новым начальником управления культуры Ильей Марковым (ФОТО)

Три недели назад в Екатеринбурге был назначен новый начальник управления культуры. Пост занял главный культурный ивентщик города Илья Марков, руководивший центром культуры «Урал». В интервью «Новому Дню» он рассказал, будет ли Екатеринбург претендовать на титул новейшей культурной столицы России, как быть с православной цензурой, что станет с ЦПКиО и чем планируют развлекать гостей Универсиады.

– Чем и кем себя ощущает Екатеринбург с культурной точки зрения? Кто мы, откуда и куда мы идем?

– В этом и проблема последних лет – есть управленцы государственные, управленцы частных компаний и жители города, и все понимают Екатеринбург культурный по-разному. Я могу сказать, что для меня Екатеринбург культурный крут тем, что здесь много частных инициатив, много пробивных людей. Как-то получается, что людям сквозь дебри бюрократии, переполненного информационного пространства удается найти выходы на внешнее сообщество, нащупать повестку по самым разным направлениям. Видимо, это связано с тем, что в годы Великой Отечественной сюда эвакуировали большой класс инженерной интеллигенции, а их дети и внуки родились и выросли здесь. Да и если глубже в историю копнуть – в Екатеринбурге всегда была свобода, было развито предпринимательство, не в смысле бизнеса, а в смысле людей, которые готовы были что-то предпринимать, постоянно крутиться, вертеться, отчасти даже вопреки государственной власти. Может, эти гены сохраняются. В других городах и регионах реже звучат имена и конкретные проекты, а Екатеринбургу повезло с арт-деятелями. Счастлив, что знаком со многими, нельзя не вспомнить Коляду, Шахрина, Пантыкина, Колотурского, Сафронова, Ягодина, Корытина, которого периодически «сманивают» в Эрмитаж на высокие должности, но он не уезжает, потому что ему прикольно здесь жить, и это здорово.

– Перми на какой-то период удалось захватить бренд новой культурной столицы России. Будет ли Екатеринбург претендовать на бренд новейшей?

– Вообще мне не нравится сочетание «культурная столица» – это понятие выдает нашу провинциальность. Если человек что-то собой представляет, то он не будет об этом кричать на каждом углу, его признают и так. Так же и с городом. Можно много усилий направить на сам бренд, но это одноразовая история. Мы можем все ресурсы ухнуть – временные, финансовые, принять участие в массе форумов, сделать невероятный кейс с точки зрения продвижения культуры Екатеринбурга, но если не будет самого продукта, люди приедут сюда и не увидят культурной столицы, покрутят у виска и спросят: «Где оно?» Для меня этот путь маловероятен, хотя многие города частично идут по нему. Мы живем в мире паблика, в мире обмана, тут нет ничего страшного, такой век. Мы не можем сильно на эту систему повлиять, так что отчасти история про приврать нужна. Если это сделано тонко, со вкусом, интеллигентно и, видя это, понимая это, люди не разочаровываются, тогда все хорошо. А если есть перегиб, и велика разница между тем, что продается, и что есть – это уже плохо. Моя стратегия – продвигать бренд делами, делами и еще раз делами. Каждый должен по своему направлению быть максимально эффективным. Это касается и системы взаимодействия, и сейчас она, мягко говоря, странная. Восемь лет назад, когда я был замначальника управления культуры, я уже тогда видел, что система загоняет себя в угол: одно крыло вспахивает, а другое каточком закатывает, чтобы не проросло ничего.

– История с Покрасом Лампасом и согласием «Стенограффии» согласовывать проекты с церковью – это пример цензуры. Есть опасения, что и другие культурные аспекты она затронет.

– Я сторонник того, что в Конституции нашей страны написано – что церковь отделена от государства. Это, по сути, некая конкуренция, которая часто идет с перегибами. Люди имеют право выбора – они могут пойти в театр, могут пойти в храм, могут пойти и в театр, и храм. А искусство во все времена было раздражителем, в этом и соль. Раздражителем в хорошем смысле – человек задумывается, начинает размышлять. Говорить о том, что мы должны навязывать мнение... Наоборот, здорово, когда человек думает.

– Восприятие города невозможно без внешней компоненты. Гришковец на прошлой неделе заявил, что Екатеринбург – очень мрачный. В силах управления культуры – это поправить?

– Тут тоже двоякая история. Да, не всем нравится иметь такое лицо, но оно у нас есть. Мы родились здесь, в этом суровом, мрачном городе, мы в нем живем, мы все его делаем таким. Это ведь не какой-то государственный начальник решил, что Пермь – культурная, а Екатеринбург будет мрачный, потому что России нужен такой город. И потом – в том и круть, что в этом суровом, сером, прохладном мегаполисе случаются всплески ярких культурных проектов.

Что касается преобразить. В моем понимании миссии сферы культуры укрепление и усиление социального оптимизма есть, этим творцы занимаются. У нас проекты, которые раскрашивают нашу жизнь, которых мы ждем, и очень здорово, что много желающих менять визуальный облик нашего города. Проблема в административных сложностях, половина города – памятники, половина – неизвестно кому принадлежащие земельные участки.

– А что будет с ЦПКиО: будет ли проведен аудит, когда появится проект развития парка?

– Проблема в том, что сейчас нет внятной управляющей команды, которая бы все это понимала. Пауза, прежде всего, смысловая длится уже полгода. Но надо отдать должное руководителям, которые сейчас там, при всех нюансах они содержат парк, там происходят все необходимые технические процессы, приборки, уборки – это тоже некислая задача. Сезон прожили летний, надеюсь, до конца октября решим вопрос по руководителю. Я только две недели работаю, и в каждую были по парку встречи. Сейчас техзадание доделываем, к первому кварталу 2020 года появится проектно-сметная документация, а за основу будет взят проект, который обсуждали в марте в Ельцин-центре. Это будет некая рыба.

– Знаковый проект – «Ночь музыки». В этом году особенно много мнений, что надо переформатировать его, растянуть на несколько дней, чтобы все успели послушать всех.

– Мне кажется, потеряется суть этого проекта. Когда он только начинался, мы с Евгением Львовичем [Горенбургом] очень много дискутировали, но это находка – и с самой короткой ночью, и с песней. Это как в торте – самый джем. Как только мы сделаем «Ночь» на три дня – это уже будет сухая печенинка, которую можно купить в любом киоске.

– Во время презентации заявки Екатеринбурга на Универсиаду было сказано, что в городе пройдет большой культурный фестиваль с участием всех стран, откуда приедут спортсмены. Времени не так много осталось. Есть ли уже какие-то конкретные наметки, как это будет?

– Красивая была идея. Так получилось, что я чуть-чуть к ней прикоснулся, поскольку мы занимались организацией фестиваля болельщиков на ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Вы были в пионерском лагере? Мысль простая: один день – один континент. Мы предложили Исторический сквер в течение семи дней каждую ночью переформатировать в новый континент. Это трудная технологическая задача, но нам казалось, что это очень круто. Но, по моей информации, пока в приоритете другие вопросы, связанные с подготовкой Универсиады. Конечно, все понимают, что культурная составляющая должна быть. Но что это будет – парк универсиады с активностями? Фестиваль студенчества? Где и как это будет, пока не принято. Хотя я согласен, что осталось очень мало времени, чтобы получилось что-то клевое.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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