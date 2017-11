Веган-фест, «Бобры» и Pink Floyd – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге можно будет посмотреть, чем живут и что едят вегетарианцы, пообщаться с живыми «Бобрами», послушать хиты Pink Floyd в джазовой обработке, отметить День рождения Ельцин-центра в стиле 90-х. Эти и другие мероприятия – в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Концерт Pink Floyd in Jazz Rock

24 ноября в 19:30 в ЦК «Урал» пройдет необычный концерт: Denis Galushko Band исполнит джазовую версию хитов британских рокеров Pink Floyd. Почти 50 лет прошло с момента выхода дебютного альбома группы The Piper at the Gates of Dawn, а интерес к ним не умирает и не собирается. Они причудливо вписались в загадочную русскую душу – поистине народной любовью пользуются Pink Floyd в России.

Denis Galushko Band исполнят: Another Brick In The Wall, Dark Side Of The Moon, Time, Us and Them, Money, Astronomy Domine, Let there be more light и многое другое. Музыканты обещают не трогать рок-фундамент известных композиций.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 600 рублей.

Лекция о Фредди Меркьюри

В эту же пятницу, 24 ноября, в 18:00 можно будет послушать лекцию про лидера еще одной легендарной британской группы – Queen. Вечер Made in Heaven в библиотеке им. Белинского проведет Даниил Шульман, ведущий клуба «Рок-среда». Прозвучат и самые известные, любимые несколькими поколениями композиции знаменитой группы.

Даниил Шульман – исполнительный продюсер международного фестиваля «Время Тертеряна». Переводчик книги «Conversations with Avet Terteryan», автор и переводчик многочисленных статей и публикаций.

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15).

Вход: свободный.

Группа «КняZz» презентует новый альбом

А российская рок-группа «КняZz», основанная когда-то участником «Короля и шута», приедет в Екатеринбург для презентации нового альбома. Послушать 13 новых песен с пластинки «Узники долины снов» можно будет 24 ноября в 20:00 в «Доме печати». Здесь и размашистые народные традиции, перемежающиеся с жесткими ритмами и удалью современного тяжелого рока, и продолжение темы страшных сказок под скоростные ритмы разных модификаций панка – от хоррора до готик-панка, и песня «Святой», посвященная Иисусу Христу. Каждая песня «Узников долины снов» – отдельный, самостоятельный сюжет, путешествие в мир фантазий.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49).

Вход: от 1200 рублей.

Фестиваль вегетарианцев в Екатеринбурге

25 и 26 ноября в ТРЦ «Гринвич» пройдет веган-фест, объединяющий в едином пространстве людей темой веганского, экологичного, этичного и здорового образа жизни, темой духовных и телесных практик, саморазвития и активного досуга. Как говорят организаторы, не обязательно быть веганом или вегетарианцем, чтобы прийти.

На фестивале будет ярмарка эко- и биотоваров, фуд-корт, лекции, кулинарные мастер-классы, йога, детская программа, музыка и развлечения.

Место проведения: ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46).

Вход: свободный.

День рождения Ельцин-центра в стиле 90-х

25 ноября с 13 до 23 часов Ельцин-центр будет отмечать свой день рождения фестивалем «Остров 90-х». Главным станет многочасовой рейв в память о знаменитой Gagarin Party. В 1990-е появилось много новой музыки, но главной была электроника, которая фонтанировала идеями и бесперебойно поставляла новых героев. Будут на «Острове 90-х» и ультрамодные рэп-баттлы, причем на них не пустят тех, кому нет 18 лет.

В программе «90-е: двойной портрет» звездные семейные пары – журналисты, политики, бизнесмены, писатели – расскажут о своих девяностых. Какими они встретили и запомнили это время? Как одевались, что ели, что читали, что слушали, на что надеялись? На площадке книжного магазина «Пиотровский» известные ведущие радио- и телепрограмм Екатеринбурга устроят интерактивную реконструкцию знаменитых российских телешоу 1990-х, пользовавшихся бешеной популярностью, – «Любовь с первого взгляда», «12 злобных зрителей» и «Про это». Также на «Острове» будет работать книжная ярмарка, фуд-маркет, корнер с пластинками от виниловых магазинов города. Фэшн-корнеры и фотоплощадки тоже будут посвящены воспоминаниям о 90-х. Гости фестиваля смогут принять участие в конкурсе на лучший образ в стиле тех лет.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Весельчаки «Бобры» выступят в Екатеринбурге

25 ноября в 19 часов в пабе Ben Hall состоится концерт группы «Бобры». Знатные московские весельчаки и массовики-затейники, обладатели завидного чувства юмора – а главное, проповедники самого зажигательного русскоязычного рок-н-ролла, не принадлежащие какому-либо продюсерскому центру или звукозаписывающей компании.

Многолетняя успешная работа с федеральными телеканалами, работа над популярными фильмами и сериалами, 10-летние участие в нашумевшем спектакле «День радио», выступления на ведущих музыкальных фестивалях страны говорит о том, что «Бобры» – полноправные уверенные участники российского шоу-бизнеса. Но они не вписываются ни в один музыкальный формат и не поддаются четким музыкальным определениям, для них важен не стиль, а эмоции – а «Бобры» умеют заряжать.

Место проведения: Ben Hall (ул. Народной Воли, 65).

Вход: 700 рублей.

Аутентичное фламенко в формате «таблао»

Аутентичное фламенко в исполнении испанских носителей этой удивительной культуры в России можно увидеть крайне редко, и приезд в Екатеринбург мастеров из Испании – большая удача. В рамках фестиваля P'Аlante-2017 на сцене джаз-клуба EverJazz 26 ноября в 14:00 пройдет уникальный концерт фламенко в формате «таблао» – исконном варианте взаимодействия танцовщиков с музыкантами и зрителями. Страстный импровизационный танец, виртуозный гитарный аккомпанемент и завораживающий вокал создают неповторимую атмосферу небольшого камерного спектакля, сценарий которого рождается «здесь и сейчас».

Звездой вечера станет прекрасный Sebastian Sanshez (Севилья), который разделит сцену с одной из лучших российских танцовщиц фламенко Юлией Катышкиной (Москва).

Музыкальные гости – гитарист-виртуоз Алексей Стародубцев и лучшая российская фламенко-исполнительница Татьяна Шишкова. Также зрители смогут оценить номера победителей фестиваля фламенко P'ALANTE -2017, который уже пятый год собирает в Екатеринбурге десятки лучших исполнителей традиционного фламенко в России.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 600 р., места за столиком – 700 р., места за VIP-столиком – 800 р.

Премьера фильма про Маяковского

26 ноября в 19 часов в киноклубе Ельцин-центра состоится премьера фильма «ВМаяковский». Фильм представляют режиссер Александр Шейн и актер Никита Ефремов – перед показом или после пройдет творческая встреча.

«ВМаяковский» – это взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского, женщин, любимых им и оставивших его, друзей, восхищавшихся им и отступивших от него, безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя ВМаяковского, заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

В ролях: Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Людмила Максакова, Антон Адасинский, Михаил Ефремов, Альберт Альбертс, Никита Ефремов, Мария Поезжаева, Мириам Сехон и др.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300-500 рублей.

День матери отметят в Детской филармонии

26 ноября в 16:00 в честь Дня матери в Детской филармонии состоится концерт «Пусть мама услышит». Как говорят в филармонии, это будет самый душевный и проникновенный концерт сезона, ведь на нем выступят младшие группы коллективов. На концерте для всех мам, семей будут исполнены номера, которые никого не оставят равнодушными.

Место проведения: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36)

Вход: 200-500 рублей.

Новый спектакль «Квартета И» – «В Бореньке чего-то нет»

26 ноября в 19:00 в ККТ «Космос» можно посмотреть новый спектакль знаменитого «Квартета И» – «В Бореньке чего-то нет». Когда-то плотное сотрудничество с радиостанцией «Наше радио» навело авторов «Квартета» на мысль о комедии «из жизни модной московской радиостанции». И появился первый большой хит «Квартета И» – «День радио». Участие – пусть и довольно скромное – в нескольких избирательных кампаниях обернулось для театра «Днем выборов» и «Днем выборов-2». И, разумеется, что когда «Квартет» начал выпускать один за другим свои кино-хиты, самые прозорливые зрители принялись ждать в репертуаре театра спектакль из серии «снимается кино». И дождались. Пьеса писалась четыре года.

В итоге на сцене – все те же знакомые лица. Все играют в той или иной степени себя самих, а в основе сюжета – повседневная жизнь актеров, режиссеров и продюсеров. А благодаря бесконечным играм слов, полунамекам и просто хорошим шуткам все в целом обретает смысл иронического комментария к существенным повесткам дня.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 2500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

