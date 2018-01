Японская эротика, велогонка по морозу и молодое еврейское кино – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные, которые скорее всего будут морозными, можно не гулять на улице, а отправиться по музеям, театрам и в кино. В Екатеринбурге открывается выставка японской эротики, покажут спектакль «Шлюхи – не огонь», три дня посвятят молодому еврейскому кино. А если хочется все-таки побыть на свежем воздухе, то для вас – зимний велоквест на дистанциях от 12 до 60 километров.

Фестиваль молодого еврейского кино «Горизонты»

С 19 по 21 января в Ельцин-центре проходит фестиваль молодого европейского кино. За три дня можно будет познакомиться с работами на совершенно разные темы.

19 января в 19 часов идет фильм «Опекунство»: Для того, чтобы защитить сына от отца, Мириам переходит все грани дозволенного и просит у суда единоличную опеку над мальчиком. Однако Жюльен, который находится под постоянным давлением матери, делает все, чтобы предотвратить худшее разрешение дела.

20 января – сразу три фильма: в 15:00 «Лето 1993-го» (про судьбу девочки после смерти матери от СПИДа), в 17:00 – «Дочь» (как семилетняя дочь не дает быть вместе своим разведенным родителям), в 19:00 – «Поцелуи бабочек» (фильм про трех друзей, вечеринки и тайны).

21 января – еще три фестивальных фильма. В 15:00 «Невозможная картина» (история о повседневной жизни семьи в 50-х годах, увиденная глазами 13-летней девочки), в 17:00 –«Лесной принц» (про молодого физика и его работу над теорией параллельных миров). В 19:00 – «Молодая женщина» (Паула пытается начать жизнь с нуля в Париже).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 250 рублей.

Вечеринка с Gorje Hewek

В «Доме печати» в 23:00 начнется вечеринка с одним из самых востребованных, талантливых и гастролирующих музыкантов России. Только за последний год проект Gorje Hewek & Izhevski побывал в разных уголках Земли. География их выступлений насчитывает десятки стран по всему миру и такие города как Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Барселона, Бейрут.

Резидент московского культового клуба «Пропаганда» и клуба «Shanti», создатель вечеринок Ruvenzori и собственного лэйбла Shanti Moscow Radio. Его релизы издавались на московских лэйблах Pro-tez и Highway records, зарубежных Watergate, All day I dream, Cyclic.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: 300 рублей.

Немного японской эротики в Екатеринбурге

В Галерее современного искусства сегодня начинается выставка японского искусства «сюнгу» «Вторая страсть самурая» (18+). Сюнга – «Весенние картинки» эротического содержания. Обращенные как к мужчинам, так и к женщинам, они без лишней скромности и чувства вины изображают любовников в самый сокровенный момент близости. На выставке «Вторая страсть самурая» будут представлены 65 произведений 19 и 20 веков от частных коллекционеров Японии, Китая, США, и Канады.

Место проведения: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Красноармейская, 32).

Вход: – 150-250 рублей.

Ученые РАН начинают читать лекции для всех желающих

Ельцин-центр сегодня запускает проект «Открытые лекции РАН». В качестве спикеров выступят ведущие ученые академии. Откроет цикл Валерий Николаевич Чарушин, вице-президент Российской академии наук, председатель Уральского отделения Российской Академии наук, доктор химических наук, академик РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН. Тема лекции – «Зеленая» химия, инновационные БАВы и солнечные батареи XXI века». За какие открытия ученые-химики удостаивались Нобелевской премии в течение последних 50 лет? В чем состоят принципы «зеленой» химии и как она влияет на улучшение окружающей среды? В чем заключаются новые подходы к созданию современных биологически активных веществ (БАВов) и органических материалов, и как БАВы применяются на практике? Ответы на эти вопросы, а также рассказ о последних достижениях современной органической химии и ее практическом применении, современных методиках органического синтеза, устройстве современных солнечных батарей – в лекции Валерия Чарушина.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Концерт-посвящение Pink Floyd

20 января в 22:00 в клубе EverJazz состоится концерт, посвященный Pink Floyd. Это самая известная в мире британская группа в стиле арт-рок, много сделавшая для развития психоделического и прогрессивного рока.

Хиты Уотерса-Гилмора-Райта-Мейсона прозвучат в исполнении трио Дениса Галушко: Another Brick In The Wall, Dark Side Of The Moon, Time, Us and Them, Money, Astronomy Domine, Let there be more light, Shine on You Crazy Diamond и другие. Фронтмен и пианист Denis Galushko Band известен прежде всего в джазовой среде Екатеринбурга, потому и хиты Pink Floyd будут в меру приправлены джазовыми изысками при нетронутом рок-фундаменте.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-600 рублей.

Спектакль «Шлюхи – не огонь»

20 января в 16:00 и 19:00 в «Коляда-театре» покажут современный спектакль по пьесе Валерия Шергина. «Эта пьеса не про шлюх, а про огонь», – предупреждает автор Валерий Шергин и безжалостно препарирует современное женское сознание на глазах у пораженной публики. Как на рентгеновском снимке он показывает все их опухоли и переломы, а скальпелем особого шергинского юмора делает разрезы в самых интимных местах.

Новая постановка гастролирующего в Екатеринбурге театра Les Partisans – это анатомический театр 21 века, в котором, используя самые последние технологии, создатели спектакля в реальном времени ищут ответ на вечный проклятый вопрос: есть ли душа у женщины? И хотя некоторые уверены, что правильный ответ вынесен в заголовок, окончательный диагноз предстоит поставить зрителями.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 500 рублей.

Экстремальные автогонки и дрифт на льду

21 января на Балтыме в 10:00 начнутся соревнования EXTREME ICE и ICE DRIFT. Машины будут показывать дрифт-трюки только на льду. В программе – тренировки, дрифт-такси и основные заезды. Награждение победителей состоится в 18 часов.

На озере есть база отдыха с кафе, зоной для приготовления шашлыков и развлечениями. Организаторы советуют совместить выезд с семьей на природу и экстремальное развлечение.

Место проведения: ледовый автодром IGI MAX, озеро Балтым, загородный клуб «Лесная Сказка», 23 км Старотагильского тракта.

Вход: для зрителей – свободный. Въезд за КПП базы – 100 рублей с машины.

Молодые звезды Музкомедии устроят Бродвей-шоу

21 января в 18:00 в Музкомедии состоится концерт «Бродвей Land». На Новой сцене: молодые звезды Свердловской музкомедии – и стильное ревю в лучших традициях Бродвея. Вдохновленные любимым жанром, артисты создали собственную шоу-программу, посвященную «улице мечты». В одном ревю «прозвучат» самые знаменитые мюзиклы века и спектакли, которые только готовятся стать легендой, избранные композиции, авторские интерпретации хитов Бродвея и даже… номера «по заказу публики».

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: от 1000 рублей.

Зимняя «майская» велопрогулка по морозу

Любители велоспорта предлагают в воскресенье, несмотря на морозы, выехать на велосипедах на некое подобие «майской» велопрогулки. Участникам дается три дистанции – 12, 24 или 60 километров. Конкретной трассы при этом не будет. Прогулка будет строиться по принципу квеста: пункты ищутся по фрагментам карты.

Победители получат призы.

Место проведения: старт – от ГЛК «Уктус»

Вход: участие – 300-600 рублей, нужна регистрация.

Последние недели выставки в стиле «Зойкиной квартиры»

В музее «Литературной жизни Урала ХХ века» до февраля работает выставка «Революция моды» в рамках мультижанрового проекта «ЯРеволюция». В атмосфере богемной гостиной, которая на время превратится в Зойкину квартиру, ателье мод 1920-х годов, посетители увидят уникальные образцы одежды начала XX века и под звуки рэгтайма из старого патефона узнают о влиянии революции на моду.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул.Пролетарская, 10)

Вход: 100-200 рублей.

