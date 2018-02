Концерт в честь Боба Марли, лыжный забег и научное кино – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге будут отмечать День рождения Боба Марли, бегать на лыжах, танцевать бачату и участвовать с детьми в лесной Олимпиаде. 10 событий Weekend'а – в нашем обзоре.

Концерт в честь Дня рождения Боба Марли

9 февраля в 19 часов в Театре эстрады состоится концерт Bob Marley's Music Revival Show. Боб Марли – культовая фигура в музыке регги, ямайский певец, музыкант и композитор, чьи песни донеслись до миллионов слушателей по всему миру и нашли отклик в их сердцах. Марли внес весомый вклад в развитие мировой музыкальной культуры, ведь жанр регги проник практически во все стили современности.

На концерте прозвучат такие хиты как No Woman No Cry, Is This Love, I Shot The Sheriff, Sun Is Shining, Three Little Birds, Jammin'. Все эти нетленные произведения остаются на слуху по сей день, являясь отражением семидесятых – «золотой» эры популярной музыки и культовых альбомов.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15) Вход: от 700 рублей.

Массовый лыжный забег в Екатеринбурге

В субботу в Екатеринбурге пройдут всеобщие лыжные гонки «Лыжня России». Как и в прошлом году, главной площадкой станет выставочный центр «Екатеринбург Экспо», точнее – лыжня вокруг него. Принять участие в гонке может любой желающий. Нужно только предоставить справку об отсутствии противопоказаний. На главной площадке массовая дистанция составит 2025 метров. Спортивные дистанции – 5 и 10 километров.

Также «Лыжня России» пройдет в районах города: в парках и лесопарках.

Место проведения: площадки города.

Вход: свободный.

Акция по проверке научной грамотности «Открытая Лабораторная»

10 февраля в 12:00 в Музее истории Екатеринбурга каждый может почувствовать себя немножко ученым. Можем ли мы увидеть животную клетку в своём холодильнике и все ли вещества состоят из молекул? Может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли? Почему человек умнее животных и какими мифами обросли «органические продукты»? «Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира и понимание базовых явлений из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.

Акция продлится полтора часа. За это время участники напишут «лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое задание с «завлабом».

Проведет мероприятие Бедин Дмитрий Александрович – научный сотрудник Института математики и механики УрО РАН.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: свободный.

Cinema-party «Онегин и другие»

10 февраля в 17:00 в Доме музыки состоится концерт, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Сегодня насчитывается порядка ста пушкинских экранизаций, в том числе мультипликационных. «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Метель», «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии» и так далее. Но «Евгению Онегину» не сильно везло в отечественном кинематографе. С беспримерным усердием создали только фильм-оперу в 1958 году – и все. Тем не менее, «Онегин», покорил и удивил россиян в 1999 году, вернувшись на Родину из Великобритании как безусловный киношедевр. И вдобавок – в прозе. Всю историю вы узнаете, придя на необычный концерт под названием «Онегин и другие».

Автор и ведущая проекта Лариса Петрова – театровед, член союза театральных деятелей.

Место проведения: Дом музыки (ул. Я. Свердлова, 30)

Вход: 100 рублей.

Игровая программа для детей «Лесная олимпиада»

В дни, когда мир будет следить за Олимпиадой в Корее, в Екатеринбурге детей тоже можно приобщить к олимпийским видам спорта. 10 и 11 февраля в 14:00 в парке Литературного квартала пройдут олимпийские игры для детей с симпатичными обитателями леса. А взрослые смогут пострелять из лука и пройтись на ходулях. В роли забавных зверушек – артисты театра «Шарманка». После спорта всех ждет чай и сладости.

Место проведения: парк Литературного квартала

Вход: свободный.

В честь Дня науки – научное кино

10 февраля в Ельцин-центре покажут два фильма фестиваля актуального научного кино «ФАНК». В 16:00 – документальная лента «Озеро Восток». Рассказ о проникновении в подледниковое антарктическое озеро Восток и одновременно история неоконченного голливудского фильма по книге американского писателя-фантаста Горварда Лавкрафта «Хребты Безумия». Роман, написанный в 1936 году, невероятным образом предсказал многие вещи, которые произошли в науке в последующие десятилетия.

В 17:30 – «АльфаГо». Могут ли компьютеры думать творчески, как люди? Возможно ли создать алгоритм, описывающий интуицию? Этими и другими вопросами задаются в компании Deep Mind, занимающейся искусственным интеллектом и недавно купленной Google. Ее создатель, вундеркинд Демис Хассабис, купил первый компьютер в 8 лет – на призовые деньги от выигранного шахматного турнира. Его мечта – научить машину играть лучше человека – в арканоид, в Starcraft, в другие видеоигры, но особенно – в го, древнюю китайскую игру, которая считается самой сложной из когда-либо придуманных человеком. И вот программа создана – она называется AlphaGo – и уже обыграла профессионального игрока со счетом 5:0. Теперь у команды Хассабиса более серьезный вызов – сразиться с лидером мирового рейтинга, обладателем 9-го дана Ли Седолем.

Место проведения: конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Вечер танцев с участием звезд бачаты

11 февраля в 19 часов в клубе EverJazz состоится «Bachata Mix» – шоу с участием звезд бачаты и вечер танцев. По словам организаторов, это уникальное шоу красочных номеров, основанных на национальном танце Доминиканской республики бачате и исполненных лучшими тренерами танцевальных школ, профессиональных и любительских команд города.

«После шоу танцуем бачату под музыку группы Timba Club. Научим базовому шагу бачаты, не отходя от вашего столика», – обещают танцоры.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: место за столиком 1000 руб., вход без гарантированного места – 500 руб.

Really Free Market – бесплатный рынок для всех желающих

11 февраля с 14:00 до17:00 в студии «Йогадом» пройдет Really Free Market – рынок без денег, без обмена, без торговли. Каждый может принести на ярмарку то, что не нужно ему, но может пригодиться другим.

Что можно приносить? Вещи (чистые, исправные, но ненужные больше предметы, одежда, обувь, утварь и вещи «для особых случаев», которые ушли из вашей жизни, игрушки, аксессуары). Информация (книги, пластинки, журналы, фильмы, коллекции). Еда (излишние запасы дачных овощей-фруктов или приготовленные для друзей бесплатные угощения).

Место проведения: «Йогадом» (ул.Краснолесья 49) Вход: свободный.

Концерт JazzaBelle

11 февраля в 19 часов в Музкомедии состоится второй концерт из авторского проекта «Газелериди-Jazz». Jazz-cover-версии знаменитых песен в исполнении джазовой принцессы Свердловской музкомедии Светланы Ячменёвой. В концертном хит-параде JazzaBelle найдутся мелодии на любой вкус: от Billie Jean до Crazy in love, от поп-короля Майкла Джексона до r'n'b-королевы Beyonce. Шлягеры XX и XXI века, превращённые в изящные джазовые композиции, – в топ-десятке песен в исполнении Светланы Ячменёвой и джаз-оркестра Платона Газелериди.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 300-900 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

