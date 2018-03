Романтично, смешно или интеллектуально: 15 вариантов – куда сводить дам на праздничных выходных (ФОТО)

Завтра, в Международный женский день, начинаются четырехдневные выходные. Отметить 8 Марта в эти дни можно по-разному: весело, романтично, интеллектуально. «Новый День» собрал в обзоре «Weekend в Екатеринбурге» лучшие варианты – спектакли, танцевальные вечера и концерты.

Фортепианный вечер с хитами Людовико Эйнауди

7 марта в 20:00 в «Доме Печати» пройдет первый весенний фортепианный вечер. Главным героем ближайшего предпраздничного концерта станет Людовико Эйнауди – блестящий итальянский композитор и пианист. Начав как классический композитор, Эйнауди стал добавлять в свои произведения другие стили, вплоть до поп- и рок-музыки, этнических и народных инструментов и мотивов. Ценители современной электронной музыки и атмосферного звучания особенно хорошо знают Эйнауди по его симпатиям к жанру ambient. Также итальянец известен как автор музыки к фильмам «1+1» и «Я всё ещё здесь», телевизионных мини-сериалов «Доктор Живаго» и Acquario.

В предпраздничный вечер, 7 марта, пианист Владислав Чепинога сыграет наиболее романтичные и эмоциональные произведения и из альбомов, и из саундтреков Людовико Эйнауди.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: свободный, бронирование столов – от 500 рублей.

Спектакль для женщин с Ниной Усатовой и Александром Панкратовым-Черным

Также сегодня, 7 марта, можно сходить на спектакль «Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко» во Дворец молодежи. Комедия с Ниной Усатовой и Александром Панкратовым-Черным в главных ролях проверена годами и больше всего нравится женской аудитории, ведь история – про любовь. Несколько дней из жизни сибирской глубинки насыщены неиссякаемой иронией и задором. Комичная ситуация дополнена острыми диалогами в исполнении звезд российского театра. Колоритная Нина Усатова и Нина Семенова – виртуозы гротеска – «заводят» зрительный зал, показывая, какие они, эти деревенские бабы, если приглядеться к ним поближе.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1400 рублей.

(Фото – с сайта «Афиша»)

Много шуток и немного стриптиза: спектакль «Только для женщин»

7 и 8 марта в 18 часов в Театре драмы покажут «шоу реальных мужчин для широкого потребления» – спектакль «Только для женщин». Лишившись работы, шестерка сталеваров тщетно ищет источник дохода, ведь, кроме закрывшегося металлургического комбината, других предприятий в их городишке нет. Но безысходность ситуации внезапно меняет реклама мужского стриптиза – зрелища, до сих пор невиданного в этом захолустье, а значит сулящего огромные деньги! Вдохновленные безумной идеей собственного шоу мужчины начинают воплощать свой замысел в жизнь.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 100 рублей.

Викторина-квест «Кто она?»

Узнать женщин из прошлого и настоящего можно будет 8 и 9 марта во время викторины-квеста «Кто она?» в Ельцин-центре. Получив листок с вопросами, можно самостоятельно найти ответы в экспозиции музея первого президента России. Непридуманные истории реальных российских женщин восхитят и вдохновят. Присоединиться к самостоятельному квесту-викторине может любой, получить бланк с заданиями можно на музейной стойке информации с 17:00.

Задания нужно выполнить до 20:30. Тогда участники получат заслуженные призы. Среднее время для поиска ответов на вопросы викторины в экспозиции – 15-20 минут.

Место проведения: музей Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей (от 150 рублей).

Гитарная романтика на концерте Brazzaville Duo

8 марта в 20:00 в «Доме Печати» состоится праздничный акустический концерт Brazzaville Duo – Дэвид Браун и Кенни Лайон вдвоем сыграют самые романтичные песни Brazzaville в акустическом звучании, а также устроят премьеру песен из готовящегося к выходу альбома Dream Sea.

Группа, известная своими незабываемыми песнями и мелодиями, в 2017-м отпраздновала 20-летие. Музыканты записали за это время больше десятка студийных альбомов. Американская инди-поп/босса-нова группа издавна поддерживает обширные творческие связи с Россией – на дисках Brazzaville можно найти каверы на «Звезду по имени Солнце» и «Зеленоглазое такси» с новыми стихами на английском, дуэты с Земфирой и Би-2 на хорошо понятном русском.

Все самые романтичные песни и русскоязычные хиты дуэт из музыкантов исполнят в Женский день.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1300 рублей.

(Фото – афиша «Дома печати»)

Праздник в парке

Если с погодой повезет, можно выбраться 8 марта погулять в парке. Уличную праздничную программу «Самой милой и дорогой» предлагает ЦПКиО. С 13 до 17 часов женщинам и их спутникам обещают конкурсы, цветы и музыку, концерт и дискотеку. Также будет работать каток.

Место проведения: ЦПКиО (ул. Мичурина, 230)

Вход: свободный.

Спектакль «Три женщины»

Еще один вариант провести вечер 8 Марта культурно – в 19:00 сходить не на обычный спектакль, а на эскиз – спектакль work-in-progress. Театральная платформа «В центре» представит эскиз спектакля по пьесе Таи Сапуриной «Моя старость», который режиссер Дмитрий Зимин назвал «Три женщины».

Это история одной семьи. Три поколения женщин. Три жизни, три судьбы на фоне эпохи – от 50-х годов до наших дней. Меняется мода, меняются вкусы, а женские судьбы все те же: женщины влюбляются, рожают, работают и растят детей, надеясь только на собственные силы.

Место проведения: Ельцин-центр (Театральная платформа, аудитория 510)

Вход: свободный.

(Фото – Ельцин-центр)

Концерт зажигательного джазмена-шоумена Билли Новика

9 марта в 19:00 в клубе EverJazz в пост-праздничном настроении Международного женского Дня выступает харизматичный джазмен из Петербурга, лидер всенародно-любимой группы Billy's Band, Билли Новик. Сонграйтер, записавший 15 альбомов авторской музыки, Билли Новик является активным популяризатором джаза в России, джазовым продюсером. В прошлом году Билли завершил запись трилогии «Джазовые стандарты», в которую вошли 30 самых любимых произведений мирового джаза.

На сцене клуба Билли и профессиональные джазмены, которые выступят под названием Екатеринбургский Джазовый Актив, покажут программу хулиганского джаза – вас ждут ритмичные композиции и романтические джаз-баллады с лёгким петербургским акцентом.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 1200-1600 рублей.

(Фото – с сайта JazzPeople)

Бачата, сальса и реггетон – для всех желающих

9 марта в 19 часов в Ельцин-центре пройдет Вечер танцев для всех желающих. Мужчины могут пригласить своих дам поучаствовать. Профессиональные танцоры из одной из школ Екатеринбурга устроят мастер-класс по парным танцам бачата, сальса, реггетон. На танцевальный нон-стоп – праздник весны и танца – ждут всех желающих, без возрастных ограничений.

Место проведения: атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Конкурс «Битва барабанщиков»

Взбодриться 9 марта можно в концерт-холле «Свобода», где в 17 часов стартует конкурс «Битва барабанщиков». Принять участие может каждый практикующийся барабанщик. Став лучшим на баттле, можно сорвать банк. Общий призовой фонд 50 000 рублей + годовой запас барабанных палок.

Среди судей – знаменитые представители различных направлений и жанров. Также на конкурсе пройдет открытый мастер-класс резидента и преподавателя школы DRUMSTARZ (Санкт-Петербург) – Михаила Исаева, барабанщика групп Shokran, The Jackals.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: 300 рублей, участие – 1000 рублей.

Женские журналы 90-х: от работницы к светской львице

Праздничную программу с познавательным уклоном предлагает клуб «Мои 90-е» 10 марта в 18 часов в Ельцин-центре. Здесь обсудят и вспомнят женские журналы 90-х. Ведь радикальным трансформациям в 90-е подвергалось все, в том числе и журналы для женщин. Хорошо знакомые и любимые многими журналы «Крестьянка» и «Работница» в борьбе за внимание читательниц шли на радикальное переформатирование. Иностранные журналы, завоевывавшие наши сердца (Burda Moden, Cosmopolitan, Elle и другие), предлагали не только иную картину мира, но и новый образ женщины. Что значили для нас героини и сюжеты обновляющихся женских журналов? Повлияли ли они на нашу личность? Музей предлагает поделиться своими историями и любимыми журналами не только женщин, но и мужчин. Лучший рассказчик получит приз.

Место проведения: музей президента в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей, для выступающих – свободный.

Концерт по произведениям Дейва Брубека «Take Five»

А после интеллектуальной разминки там же, в Ельцин-центре, 10 марта можно отправиться на концерт «Take Five» по произведениям Дейва Брубека. Прозвучат такие композиции, как Unsquare dance, Blue shadows in the street, Blue rondo a la Turk, Three to get ready, Take five и другие.

Для зрителей выступит квартет музыкантов – лауреаты российских и международных конкурсов: рояль – Андрей Новосельский, кларнет – Юрий Нечаев, ударные – Валерий Широков, контрабас – Леонид Куприн.

Место проведения: атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Теплый концерт «Весенняя арфа» за столиками

11 марта в 18 часов в Музее истории Екатеринбурга состоится концерт за столиками «Весенняя арфа». Это будет соло знаменитой арфистки Вероники Лемишенко. На концерте гостям предложат шампанское и легкую фруктовую закуску.

Репертуар вечера: Пиа Пада «Шоколад», Эрол Гарнер «Misty», Ян Дюссек «Невеста из Ричмонд-Хилла», Кен Лэйн «Everybody loves somebody», Екатерина Вальтер-Кюне «Евгений Онегин», Secret Garden «Песня из тайного сада», Феликс Годефруа «Венецианский карнавал», Бернар Андре «Павана».

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: от 1500 рублей.

(Фото – Музея истории Екатеринбурга)

Танцующие мужчины и ностальгирующие женщины – «Всеобъемлюще»

Завершить праздничные выходные можно в театре. 11 марта в 14 часов в «Коляда-театре» покажут трагикомедию «Всеобъемлюще». Это спектакль о двух старых актрисах, Вере и Нине, прослуживших в одном театре более сорока лет. Они встретились в репетиционном зале театра тайком, в выходной день, чтобы самостоятельно репетировать новую пьесу. Им надо показать всем в театре свою отличную творческую форму. Ведь одну из них, Нину, уже перевели из актрис в суфлеры. Драма из испанской жизни, за которую взялись героини, так не располагает к обсуждению героинями пьесы своей прожитой жизни, но, тем не менее, артистки взялись говорить о былом. О том, как неправильно, глупо и иногда несерьезно они жили.

Но веселости спектаклю добавляет множество музыкальных номеров: на сцену то и дело врываются десятки молодых танцующих мужчин. Зрителям надо быть готовыми: пойти в пляс, возможно, придется всем.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 550 рублей.

(Фото – с сайта театра)

Спектакль про мужчин – для женщин

11 марта в 19 часов во Дворце молодежи покажут спектакль «Мужчины. Подслушанное» режиссера Патриса Кербрата. В ролях: Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Михаил Янушкевич.

Если оставить троих мужчин в одиночестве на полтора часа, они обязательно начнут спорить, шутить, говорить о том о сём, обсуждать подробности личной жизни, язвить… Предметом их разговоров может быть все, что угодно – от женщин до планов на будущее. В комедии «Мужчины. Подслушанное» поводом для мужских разговоров становится «белая картина с тремя белыми диагоналями», которую приобрел один из друзей. Двое других пытаются понять, как на покупку такого произведения можно потратить огромную сумму денег. Здесь-то мы и увидим, что такое настоящая мужская дружба.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 800 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

