Старые добрые «Алиса» и «Чайф», оригами и Холокост – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге можно отправиться на концерт «Алисы», «Чайф» или известного скрипача и пианиста Теодора Курентзиса, посетить спектакли сразу двух пермских театров или размять руки и мозги, складывая оригами. Также в обзоре «Weekend в Екатеринбурге» – караоке на «Богемскую рапсодию», Холокост и блюзовый фестиваль.

35 лет «Алисе»

Сегодня, 1 февраля, в Екатеринбурге легендарная группа «Алиса» отметит свое 35-летие. «Кинчевский рок-н-ролл, может, и не был первым, но стал единственным для многих. Для тех, у кого сердцу тесно в груди, а мыслям – в голове», – говорят про «Алису».

Тридцатипятилетие красно-черных чудес – это общий праздник, для всех алисоманов. В честь этого объединятся фанаты не только в России, но и за рубежом. На концерте Кинчев и Ко исполнят легендарные хиты, большинство из которых точно будет петь весь зал.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1500 рублей.

Караоке-версия «Богемской рапсодии»

А «квиноманы» могут еще раз порадовать себя, сходив на «Богемскую рапсодию». Фильм наверняка видели уже все – и фанаты Меркьюри, и те, кто о нем не слышал. Картина оказалась настолько востребованной у зрителя, что кинопрокатчики решили устроить дополнительные специальные показы. И не обычной – а караоке-версии. В эти выходные в кинотеатре «Синема Парк» «Богемская рапсодия» будет демонстрироваться с текстами песен, что позволит зрителям подпевать во время просмотра. Всего в саундтрек вошло 22 композиции, включая такие хиты как We Will Rock You, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, Another Bites the Dust и, конечно, Bohemian Rhapsody.

Место проведения: «Синема Парк» (ул. Малышева, 5)

Вход: 220 рублей.

Гастроли двух пермских театров

Так совпало, что в эти выходные в Екатеринбурге гастролируют сразу два театра из Перми. Театр «Век жизни» – на сцене «Коляда-театра», театр «У моста» – на сцене Кукол.

«Век жизни» покажет 1 февраля в 19 часов спектакль «Агафья Тихоновна» (по гоголевской «Женитьбе»), а 2 февраля в 18:30 – «Замерзшее время» (спектакль про двух уборщиц московского театра, забытых жизнью и людьми).

А театр «У моста» привез свои легендарные постановки. 1 февраля в 19 часов в Куклах можно увидеть «Палачей», 2 февраля – «Дракулу», 3 февраля – «Хануму». «У моста» не нуждается в представлении: театр давно известен екатеринбургской публике, гастроли каждый раз проходят при аншлагах.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97), Театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Вход: «Век жизни» – от 450 рублей, «У моста» – от 1500 рублей.

Юбилейный концерт хора «Доместик»

А известный екатеринбургский хор «Доместик» сегодня в 19 часов отметит свое 30-летие на сцене Свердловской филармонии. «Доместик» появился еще в советских 80-ых, и стал одним из первых коллективов, исполняющих духовную музыку на концертной эстраде. Сейчас в репертуаре хора западная и русская хоровая классика, джаз и музыкальный авангард ХХ века, вокально-симфонические произведения и эксклюзивные обработки песен народов мира. Для юбилейной программы хор выбрал русскую и зарубежную духовную музыку, произведения, исполнение которых всегда становилось событием, а также премьеру музыки Арво Пярта.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 300 рублей.

Концерт музыкального гения Теодора Курентзиса

В Екатеринбург в эти выходные приехал музыкант и дирижер, которого в последние годы признали настоящим гением, – Теодор Курентзис. В Свердловской филармонии он выступит с созданным им же оркестром «musicAeterna». Выступление состоится 2 февраля в 18 часов. А накануне, 1 февраля в 19:00 Теодор ответит на вопросы поклонников на творческой встрече, которая пройдет в Ельцин-центре.

«Если раньше только великий Илья Мусин знал, что учит будущего гения, то сегодня Курентзис обладает безоговорочным авторитетом и купается в океане любви и всеобщего обожания. В последнее время его популярность взлетела до небес: в дело вступил «фактор Зальцбурга» – в 2017 он выступил там с «Милосердием Тита», на 2019 год один из самых авторитетных и раскрученных фестивалей мира объявил его хедлайнером основной программы. Международная карьера Курентзиса стремительно развивается во многом благодаря оркестру musicAeterna, который он создал из лучших музыкантов европейских и российских оркестров», – говорят про Теодора в филармонии.

На концерте прозвучат произведения Чайковского.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а), Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на встречу – свободный, но по регистрации. На концерт – от 6000 рублей.

Концерт вокальной музыки «Pianovoce»

Если денег на Курентзиса нет, а послушать хорошую музыку хочется, можно отправиться в библиотеку им. Герцена. Там 2 февраля в 14 часов состоится концерт проекта Pianovoc (несуществующее сочетание итальянских слов piano (фортепиано) и voce (голос). Основу концерта составят вокально-фортепианные произведения русских и западных композиторов. Вы услышите романсы Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и, конечно, немецких романтиков, в чьем творчестве жанр камерной вокальной музыки, более известный как «Lied», занял исключительное место.

На сцене – дипломанты разных конкурсов Александра Туринцева (сопрано) и Ирина Субчева (фортепиано).

Место проведения: библиотека им. Герцена (ул. Чапаева, 5)

Вход: свободный.

Оригами для взрослых на продвинутом уровне

Занять свои руки и «разгрузить» мозг можно на мастер-классе по оригами для взрослых, который пройдет 2 февраля в 16 часов в Ельцин-центре в рамках публичной программы выставки «Филигранное мастерство Японии». Ну и на выставку заглянуть тоже стоит.

Участников ждут общие сведения об искусстве оригами, простые базовые формы («косынка», «окно», «воздушный змей», «двойной квадрат», «двойной треугольник», «катамаран» и др.), их взаимное превращение и усложнение методом наложения, демонстрация простейших динамичных фигур, традиционных японских и современных. Мастер-класс проводит Роман Владимирович Свиридов – директор московского Клуба оригами (Центр оригами), созданного в 1988 году.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Традиционная «Зимняя акустика» от «Чайфов»

3 февраля во Дворце молодежи группа «Чайф» по традиции соберет своих поклонников на концерт «Зимняя акустика». Каждый год акустические встречи проходят в Екатеринбурге и двух российских столицах в теплой ламповой атмосфере, с шутками и любимыми песнями. В этом году акустическое выступление носит название «Застольная». «Ну а поскольку «Чайф» родом с гор – Уральских! – то настоящее горское застолье с песнопениями, костюмами и историями будет вам обеспечено», – обещают устроители концерта.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 2500 рублей.

Блюзовый фестиваль EverBLUES Fest VII

Еще один вариант провести воскресенье под хорошую музыку – отправиться в EverJazz на фестиваль блюза EverBLUES Fest VII. На этот раз география участников распространяется на все три блюзовые столицы страны – зрителей ждут музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно же, Екатеринбурга. В фестивале примут участие известные представители отечественной блюзовой сцены: Михаил Мишурис (Москва), Мария Рубановская (Санкт-Петербург), Blues Doctors (Екатеринбург), The Travelling Orchestra (Екатеринбург). Всех пришедших ждет несколько часов отличного американского блюза, теплая и дружеская атмосфера, а также незабываемые эмоции от происходящего на сцене. Начало фестиваля – 19:00.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 1000-1200 рублей.

Лекция и кино про Холокост

Если вы не боитесь серьезных тем, то 3 февраля можете заглянуть в медиазал Ельцин-центра. Там почти весь день будет посвящен Холокосту. В 16 часов Михаил Оштрах прочитает лекцию «История Холокоста как прививка от ксенофобии». Почему евреи? Как религиозный антисемитизм трансформировался в расовый? Почему кошмар холокоста является прививкой от ксенофобии?

А в 19 часов там же покажут фильм «Холокост – клей для обоев?». Cестры Каратыгины получили то, к чему стремятся многие их ровесники – всероссийскую известность. Именно за ней они пришли на Муз ТВ, в программу «Безумно красивые», чтобы принять участие в примитивной викторине. Среди других им попался вопрос: «Что такое Холокост?» Ксения и Евгения дали короткий ответ: «Клей для обоев» – и взорвали русскоязычный интернет. Журналист Мумин Шакиров пригласил Евгению и Ксению на «Радио «Свобода», чтобы выяснить, кем на самом деле являются эти девушки, поразившие сотни тысяч зрителей своей неосведомленностью. Во время этой встречи у режиссера возникает идея организовать для девушек экскурсию в музей Освенцима.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

