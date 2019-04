Корейские косплееры, Каннские львы и историко-театральный фестиваль – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в предстоящие выходные откроется новое пространство для активных горожан «Дом Маклецкого», пройдет исторический фестиваль на тему театра. Также можно будет услышать, как звучит «Эльмаш» и увидеть, как выглядят поклонники корейских аниме.

Постановки, лекции и перфомансы на HistoryFestIV

5 и 6 марта в Екатеринбурге пройдет фестиваль истории, который в этом году охватит сразу четыре площадки. Музей истории Екатеринбурга, Дом Метенкова, Водонапорная башня и Дом Маклецкого приглашают познать историю через искусство театра. 5 апреля начнется все с «Короля Лира» от ТЮЗа и спектакля «Етишкинбогомышь» от ОСТ. Далее, 6 апреля весь день с 11:00 и до поздней ночи театральные коллективы города будут показывать свои постановки, а эксперты – читать лекции.

«Вы увидите спектакли всех форматов – в этом году на площадке HistoryFest произойдет глобальное объединение театральных коллективов Екатеринбурга. Будут заняты все филиалы,– рассказали организаторы. – 4 площадки, 3 тематических блока – перфоманс, лекторий и мастер-класс, 2 дня (старт – вечером 5-го марта и весь день 6-го) и немного 7-го».

Место проведения: Музей истории (ул. Карла Либкнехта, 26) и другие площадки.

Вход: полный билет – 400 рублей, льготный – 200 рублей (при посещении одной площадки оплачивается обычный билет в музей).

Данс-спектакль про Чайковского

В Музкомедии 5 апреля в19 часов балетная группа «ТанцТеатр» покажет премьерный спектакль «ПИЧ» хореографа Мартена Арьяга. В названии спектакля слово «ПИЧ» играет роль акронима Петр Ильич Чайковский. В искусно придуманном саунд-треке хореограф использует музыку балетов Чайковского, фрагменты симфоний композитора, отрывки из опер и камерных вокальных сочинений. Сотрудничество с Чайковским, как известно, позволило Петипа создать балеты, которые стали вершинами его творчества. И Мартен Арьяг отдает дань гению двух художников. Хореограф ищет новый визуальный образ музыки Чайковского, создает танец ни в чем не похожий на классическую хореографию Петипа, но при этом хорошо усвоивший уроки великого мастера (в спектакле есть соло, па-де-де, па-де-труа, ансамблевые сцены).

«ПИЧ» – это диалог из века ХХI c веком ХIХ; NEW LOOK на балетный театр Петипа – Чайковского, – заявляют в театре.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 700 рублей.

Концерт квартета саксофонов «ПО-Квартет»

В пятницу вечером после трудовой недели можно хорошо расслабиться под саксофон. Точнее – под музыку целого квартета саксофонов, который выступит в 19:00 в Доме музыки.

Квартет саксофонов «ПО-Квартет» представляет программу музыки ХХ-ХХI века «Грани современности». В концерте прозвучат произведения, написанные композиторами из разных уголков мира – Ричард Родни Беннетт, Дариуш Пржебыльски, Стив Райх, Анастасия Беспалова, Такаси Ёсимацу. Лакомый кусочек – музыка Филипа Гласса из фильма «Мисимо: жизнь в четырех главах».

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: 300 рублей.

Открытие модного пространства «Дома Маклецкого»

А 6 и 7 апреля в историческом особняке на Тургенева будет проходить открытие нового городского пространства, которое вскоре может собрать под своей крышей самых модных и продвинутых екатеринбуржцев. В эти выходные откроется только первый из четырех этажей «Дома Маклецкого», но программа будет богатой.

Пройдет «Лаборатория воспоминаний» с писательницей Анной Матвеевой, читка пьесы Николая Коляды «В Москву – разгонять тоску!» к 25-летию Уральской школы драматургии, открытие выставки проекта «Дети рисуют», концерт студии «Музыкалка»,выступление музыкантов объединения HUSKY TUNES.

Место проведения: Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный, но обязательна регистрация

Каннские львы в Екатеринбурге

В Ельцин-центре этот уикенд будет посвящен Каннским львам – в пятницу откроется одноименный фестиваль, который продлится все выходные. Программа Cannes Lions Weekend рассчитана на профессионалов отрасли, студентов профильных специализаций и всех любителей рекламы, креатива и знаковых событий. В конференц-зале Ельцин Центра покажут несколько сеансов «Каннских Львов» в формате кинопоказов. У всех желающих будет возможность увидеть самую крутую рекламу на большом экране.

А открытие пройдет 5 апреля в Center Club в формате вечеринки с кинопоказами. Помимо рекламы в программе: видео-арт, dj-сеты, танцевальные перформансы, награждение победителей премии «Молодые львы».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: в зависимости от показа, на открытие – 1000 рублей.

«Дни открытых людей» и «Другой оркестр»

А еще в Ельцин-центре заканчиваются «Дни открытых людей» – неделя, которая была посвящена людям с расстройством аутического спектра. В выходные еще есть возможность попасть на спектакли с участием особенных людей, сходить на мастер-класы по взаимодействию. Программа есть на сайте центра.

Закончится фестиваль открытым концертом «Другого оркестра» (7 апреля с 18:30 до 19:15). Дирижер Александр Жемчужников и музыканты обещают сыграть программу из любимых танцевальных песен, замешать музыкальный коктейль из диско и брит-попа, который никого не оставит равнодушным и создаст инклюзивное пространство, где все танцуют со всеми.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Выбрать тур в Африку или по Уралу – на выставке «Лето»

В субботу на туристической выставке «Лето-2019» будет день для туристов. На выставке вас ждут консульства и представительства Чехии, Болгарии, Италии, Израиля, Кыргызстана, Китая, Кипра, ЮАР, Бангладеш. Участники блока «Межрегиональный туризм» представят гостям множество вариантов путешествия и отдыха в пределах России. В этом году ЮАР представит лучшие природные парки и экзотические туры от представителей провинции Мпумаланга Южно-Африканской Республики.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Благотворительный концерт в поддержку проекта Ural Music Camp

Ural Music Camp – это совместный проект фестиваля Ural Music Night и Поп-Академии Баден-Вюртемберга (Мангейм, Германия). Это первый в России международный нетворк-лагерь для профессиональных молодых музыкантов, которые хотят научиться писать хиты и продвигать свою музыку. В 2019 году UMC состоится с 14 по 21 июня. Группа-победитель отправится в тур по 4 городам России и выступит на одной из центральных площадок фестиваля 28 июня.

7 апреля в 18:00 в Доме печати состоится благотворительный концерт в поддержку проекта Ural Music Camp. Можно будет услышать артистов, принимавших участие в проекте в 2018 году. Это дрим-рокеры SomeSleep, коллектив Candy Knights, группа «АБZАЦ» из Озерска, участница шоу «Песни» на ТНТ Stasya и группа «Авангард Леонтьев». Также в концерте примет участие эксперт проекта рэпер Наум Блик.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: от 300 рублей.

Театроквартирник уральских рэперов El Mashe

Необычный концерт-квартирник состоится 7 апреля в 18 часов в Центре современной драматургии. Известные уральские эпатажные рэперы El Mashe выйдут на цену без какого-либо сет-листа. Будут песни с готовящегося альбома, которые еще никто не слышал, атмосфера театрального пост-трепа, инсайды о предстоящих сюрпризах, совместные живые импровизации.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145А)

Вход: ценника нет, на входе можно оплатить столько, сколько вы думаете стоит концерт.

Корейские анимэшники соберутся на Anime & K-Pop fest

Очередной фестиваль анимации – на этот раз корейской – пройдет 7 апреля в 14 часов в развлекательном центре «Водолей». В программе – Cosplay show с косплеерами из ANIME и костюмами из K-POP культуры, K-POP Cover Dance и Anime-дефиле, DJ с материалом anime и k-pop треков. Будут работать зоны Playstation 3, аква грима, зона виртуального брака и так далее.

Место проведения: «Водолей» (ул. Шевченко,9)

Вход: 350 рублей.

