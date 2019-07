Свадебные наряды из бумаги, фестиваль окрошки и спектакль о политрепрессиях – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге чтениями отметят День рождения Маяковского, устроят фестиваль «на Кубе», покажут лучший концерт Элтона Джона, устроят показ свадебных платьев из бумаги. Кроме того, состоится традиционный фестиваль окрошки и показ одного непростого спектакля. Все интересные события – в обзоре «Нового Дня».

Концерт The Gnoomes и The Karovas Milkshake

В пятницу вечером в Ельцин-центре пройдет бесплатный концерт двух групп из Екатеринбурга и Перми. В 21:00 выступит бывшее трио, а теперь квартет пермяков The Gnoomes. Ребята играют психоделический краут-поп. За плечами у «гномов» три альбома, выпущенных на британском лейбле Rocket Recordings, несколько европейских туров, а также участие в Liverpool Psych Fest и других фестивалях. А The Karovas Milkshake знакома многим истинно екатеринбургским меломанам. Группа только вернулась из тура по Франции и Германии. Вы сможете услышать настоящий британский бит, настоящий итальянский электроорган Farfisa и представить, что шестидесятые не закончились.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вхoд: свoбoдный (пo рeгистрации).

Открытие третьего этажа «Дома Маклецкого»: музыка и перфомансы

В центре городских практик в пятницу официально открывают третий (из четырех) этаж. Программа рассчитана на три дня и прийти можно бесплатно, нужно только заранее зарегистрироваться на сайте центра. В пятницу с 21:00 пройдут музыкальный перформанс от студии «Музыкалка», совместный перформанс «Любовь – стрит-арт во благо» и My Generation, будет много современной актуальной музыки и DJ. А также откроется поэтическая комната.

В субботу программа будет дневной: в 14:00 специалисты проведут мастер-класс по основам пения «Три кита пения», а затем пройдет презентация музыкального журнала HUSKY TUNES. В воскресенье будет просто вечеринка – она начнется в 18 часов.

Место проведения: Центр городских практик «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный.

День рождения Маяковского в парке Маяковского

В пятницу вечером в парке Маяковского будут читать стихи. И не просто так, а по поводу дня рождения великого поэта Владимира Маяковского. Маяковские чтения пройдут уже в третий раз. Приглашают всех желающих – послушать и поучаствовать. Можно читать стихи любых поэтов и собственного сочинения.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Венский фестиваль – Элтон Джон и «Коппелия»

В эти выходные еще можно сходить на фильмы под открытым небом, которые каждый день в 20:00 показывают на площади перед корпусом УрФУ на улице Мира. Тем более, например, в пятницу, можно будет почти побывать на концерте Элтона Джона, который до Екатеринбурга так и не доехал. Зрителям покажут концерт The Million Dollar Piano, о котором Las Vegas Sun писала: «Блистательное зрелище… Новый шедевр в мире шоу-бизнеса». А Rolling Stone добавляет: «Элтон Джон и Лас-Вегас созданы друг для друга». Прозвучат лучшие произведения: Rocket Man, Tiny Dancer, Saturday Night's Alright For Fighting, I'm Still Standing, Goodbye Yellow Brick Road, Crocodile Rock, Your Song.

А в воскресенье, 21 июля в 20:00 покажут балет «Копеллия». Прекрасная Коппелия целыми днями сидит на балконе и смотрит в книгу. Она никогда не выходит из дома и даже не переворачивает страницы. Франц, как и многие юноши, влюблен в нее. Его невеста Сванильда узнает об этом и разрывает помолвку. Но вскоре выясняется, что Коппелия – это кукла, которую создал старый Коппелиус.

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Перформанс про отношения женщин со своими телами – «Отличное тело»

Театр «Место» еще один раз покажет свой перфоманс «Отличное тело» – этот показ будет всего третьим и, не исключено, что последним. Он пройдет в ТРЦ «Мега» 19 июля в 23:00. Перфоманс родился из длительного проекта, участниками которого были 20 женщин, согласившиеся порассуждать на тему телесности и восприятия себя в социуме. Интервью с ними послужили основой для написания Таей Сапуриной пьесы-манифеста. В творческом спектакле приняли участие перформеры под руководством Натальи Левченко, которые будут невербально выстраивать свой диалог в пространстве инсталляции художницы Людмилы Калиниченко, созданной специально для «Отличного тела».

Место проведения: ТРЦ «Мега»

Вход: 530 рублей.

12 часов музыки на «Кубе»

В пляжном клубе «Куба» на Большом Конном в эту пятницу пройдет большой оупенэйр «Солнечный удар». С 6 часов вечера на берегу Верх-Исетского пруда будет звучать музыка от 30 dj's и электронных музыкантов. Вечеринка продлится 12 часов. Участвуют:

Fon.Leman (Armada music), Eugeny Balul aka Gonzo (UDSS). Tanya Teila (Studio/513) , Lynh (UDBC) ,M.Pollen (Criminal State) и многие другие.

Место проведения: пляжный комплекс «Куба» (переулок Большой Конный, 6)

Вход: от 500 рублей.

Свадебные платья из бумаги – на фэшн-показе

В субботу, 20 июля, в 14 часов в ТРЦ «Карнавал» пройдет необычный Fashion Paper Art – фэшн-показ предметов одежды, созданных из бумаги. Он проходит уже не первый раз, но в этом году темой показа станет свадьба.

«Белоснежное бумажное полотно прекрасно перекликается с воздушными свадебными платьями. Свадебная коллекция из бумаги обещает поразить зрителей невероятными образами и красотой», – считают организаторы.

Все пришедшие смогут оценить мастерство стилистов, а также сами попробовать свои силы на мастер-классе по изготовлению амулетов в технике оригами. Праздник будут сопровождать выступления певицы Араксии Агаджанян и скрипача Леонида Элькина.

Место проведения: ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55)

Вход: свободный.

Праздник русской окрошки

В парке Маяковского в субботу пройдет фестиваль окрошки, который проводится здесь каждый год в разгар лета. Как и в прошлые годы, повара разных заведений общепита приготовят окрошку по фирменным рецептам, а их – огромное множество. Все блюда гости смогут продегустировать, а также узнать секреты приготовления. Сопровождать фестиваль будет праздничный концерт. Фестиваль продлится с 12 до 18 часов.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Иммерсивный спектакль про репрессии «Дело Филиппа Загурского»

Необычный спектакль, созданный силами Музея истории Екатеринбурга, можно посмотреть 20 июня в 12 и 15 часов на 12-ом километре Московского тракта. Это будет экскурсионная программа с необычным форматом «погружения», она была разработана для музейного комплекса на Мемориале жертв политических репрессий. В основе постановки – реальные материалы дела №39496, заведенного в 1937 году. Участникам иммерсивного спектакля предлагается взглянуть на трагические события с точек зрения обвинителей (которые и сами зачастую оказывались в положении жертвы) и обвиняемых. Цель авторов – не рассказать единую версию событий, а дать зрителю пищу для размышления.

Место проведения: Мемориал на 12-ом километре Московского тракта

Вход: 100 рублей (для добирающихся на Мемориал самостоятельно – 12 км Московского тракта), 350 рублей (для тех, кто едет на автобусе МИЕ).

Кoнцeрт «Прекрасная музыка»

Хорошую музыку бесплатно можно послушать 21 июля в 18 часов в Ельцин-центре. Здесь выступит Герман Мархасин (фортепиано) при участии профессора Уральской консерватории Алексея Букреева. В названии «Прекрасная музыка» нет ни тени сарказма: все сочинения программы по-разному обыгрывают понятия красоты и прекрасного в музыке – будь то этюды Фредерика Шопена или багатели нашего современника Юрия Красавина. Обозначенная в нотах пантомима пианиста или читаемый вслух композиторский текст «про морских огурцов и знаменитую мазурку Шуберта» могут показаться чудачеством и хулиганством. Как говорят организаторы, «Прекрасная музыка» – повод подумать о том, как важно быть серьезным. И перестать делить музыку на «классику» и «современность».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

