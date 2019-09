Атомный велопробег, квест по старинному особняку и эволюция человека – Weekend (ФОТО)

В эти выходные велосипедисты проедут по Екатеринбургу с дозиметрами, чтобы замерить радиационный фон, любители истории примут участие в квесте по старинному особняку, а меломаны смогут сходить на несколько хороших концертов. Любопытным же расскажут какая эволюция ждет человека в будущем. Все интересные события предстоящего уикенда – в обзоре «Нового Дня».

Авангард ХХ века и философия в музыке – на концерте ансамбля InterText

В пятницу вечером в «Колизее» пройдет концерт ансамбля InterText в рамках Уральской биеннале современного искусства. Музыканты представят новаторские произведения авангардистов XX века, произведения композиторов, живущих сегодня и «философские изыскания на тему вечного в искусстве и жизни от классиков современной музыки». InterText, который и на прошлых биеннале принимал активное участие в перфоменсах, даст в этот раз несколько концертов. На ближайшем прозвучат: .А. Пярт – Spiegel im Spiegel, Светличный – Left on board, Жемчужников – Красные объекты, JacobTV – The Garden of Love, Body of your dreams, Billie и другие композиции.

В составе ансамбля современной академической музыки InterText: Элина Алыпова (скрипка), Тамара Парамонова (саксофон), Алина Ежакова (фортепиано).

Место проведения: «Колизей» (пр. Ленина, 43)

Вход: 150 рублей – билет только на концерт, 500 рублей – билет с возможностью посещения двух других площадок биеннале.

Как изменится человек в будущем – расскажут на лекции в Ельцин-центре

В рамках научно-популярного лектория «Не договорились» 20 сентября в 19 часов в Ельцин-центре Александр Марков прочитает лекцию «Куда ведет эволюция? Как изменится человек в будущем?». Александр Марков – доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН. Он расскажет можем ли мы предсказать развитие человека, если посмотрим на него в свете современной теории эволюции? Какие эволюционные процессы идут в современных человеческих популяциях? Будут ли наши потомки умнее или глупее нас? Какую роль в эволюции человека играет половой отбор? И что с нами произойдет, если мы откажемся от полового размножения?

Место проведения: кино-конференц зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200 рублей.

Квестом по старинному дому завершится фестиваль «Царский мост»

В эти выходные в Екатеринбурге завершается историко-культурный фестиваль «Царский мост», который историки и общественники устраивают в честь исторического района купеческих усадеб на стыке улиц Декабристов – Розы Люксембург. В субботу в 12 часов пройдет пешая экскурсия по этим местам, на которой можно будет узнать, кто жил в особняках и почему этот район Екатеринбурга был раньше средоточением светской жизни. В детской библиотеке «Малая Герценка» в 13 часов откроется модное ретро-ателье – костюмы прошлых веков представят участники Клуба исторических танцев «Pas de cote». Спектакль «Маленькие истории Царского моста» представят в формате экскурсии актеры театра «Галерка».

А в воскресенье, 22 сентября, фестиваль завершится квестом по старинному купеческому дому от «Музея маленьких историй».

Место проведения: Герценка (ул. Чапаева, 5) и «Малая Герценка» (ул. Чапаева, 3)

Вход: свободный.

Американский автор песен научит, как их писать

В субботу, 21 сентября, в 15:00 в New Bar пройдет мастер-класс «Сонграйтинг: как написать хорошую песню». Лекцию проведет американский музыкант и автор песен Тим Истон. Тим выпустил пять успешных альбомов в США и готов поделиться своим опытом с гитарой в руках. Мастер-класс будет полезен тем, кто хочет научиться создавать песни и чувствовать музыку, – говорят организаторы из команды Ural Music Nihgt.

А вечером в субботу, в 22:00, музыкант выступит в клубе EverJazz вместе с уральским the Travelling Orchestra. Американский автор песен Тим Истон родился на севере штата Нью-Йорк и провёл годы юности в Токио (Япония) и Акроне (штат Огайо). Рано пристрастившись к путешествиям, он 7 лет колесил по дорогам подобно трубадуру, странствовал по Европе, играя на улицах и в клубах. Тим жил в Париже, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Праге, Дублине и везде, куда его заносил попутный ветер. В это время сложился его собственный песенный стиль – основанные на фолке личные истории странствий, часто приправленные откровенными признаниями и неприукрашенной правдой жизни. Турне Тима Истона по России – первое в биографии музыканта.

Место проведения: лекция – New Bar (ул. 8 Марта, 8д), концерт – EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: на лекцию – свободный, на концерт – от 300 рублей.

Кино на биеннале

Помимо основной программы биеннале, которая проходит на Уральском оптико-механическом заводе, на других площадках тоже происходит много интересного. Например, в «Колизее» время от времени показывают фильмы, выбранные куратором. В субботу это будет «Большая Кутерьма» Александра Клюге. Показ начнется в 19 часов.

«Трусость – мать жестокости» – так называется одна из глав «Хроники Чувств», огромного сложного коллажа, вобравшего тексты Александра Клюге, написанные за 40 лет. Эта фраза могла бы стать эпиграфом для многих его фильмов. В том числе и для «Большой Кутерьмы», снятой в конце 60-х, – говорят кураторы биеннале.

Мир будущего, поделенный на части корпорациями, выглядит неприглядно и смехотворно, все пороки классового общества выкручены до максимума, а к трусости добавляется космического масштаба глупость.

Место проведения: «Колизей» (пр. Ленина, 43)

Вход: 150 рублей.

Классическое трио Vein из Швейцарии

В Ельцин-центре 21 сентября в 19:30 выступит классическое по составу (фортепиано, контрабас, ударные) трио из Швейцарии. Музыканты играют современный джаз и пост-боп. В начале 2000-х ансамбль начинал со скромных гастролей по Швейцарии и Германии и к настоящему времени стал заметным явлением на сценах без преувеличения всего мира – от Польши до Кубы, от Литвы до Боливии, от Украины до Индии.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Симфонический оркестр расскажет сказки

В Свердловской филармонии в воскресенье в 12 часов пройдет концерт, который будет интересен детям и взрослым, которые любят сказки. Оркестр рассказывает сказки на все голоса, хором и по отдельности. Нежным щебетом флейты, грозным рокотом контрабаса, про Кикимору и Черномора, про котенка и мышонка, будоража фантазию и воображение. Если следить за сюжетом, слушать оркестр еще интереснее.

В программе – марш Черномора из оперы «Руслан и Людьмила» Глинки, танец Феи Карабос из балета «Спящая красавица» Чайковского, «Баба Яга» и «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского и, конечно, «В пещере горного короля» Грига.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: 500 рублей.

Велосипедисты замерят радиационный фон в Екатеринбурге

21 сентября в Екатеринбурге пройдет «Атомный пробег», во время которого велосипедисты произведут замеры радиационного фона у знаковых объектов и атомных предприятий города. Принять участие и получить дозиметр может каждый (нужно только сообщить заранее по почте ekb@myatom.ru или по тел. +7 (343) 221-27-30). Вместе с велосипедистами поедут и работники атомных предприятий, они расскажут что такое природная радиация и какое воздействие она оказывает на организм человека. Все данные замеров с дозиметров будут фиксироваться на специальной карте радиационного фона. Каждый желающий сможет ознакомиться с результатами замеров.

Место проведения: старт – от информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) (ул. Марта, д. 62)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

Медведь несколько часов ходил за грибником по лесу (ФОТО). / Депутаты и чиновники съездили на экскурсию в Солнечный. / Третью площадку под храм святой Екатерины уберут из списка: это земля ФСБ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»