Барахолка в библиотеке, поющие марийцы и экзамены для всей семьи – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно проверить свои школьные знания и общую эрудицию – в субботу пройдет Народный экзамен по литературе для всей семьи. А в воскресенье – географический диктант. Из развлечений – долгожданный концерт Tequilajazzz, американские рок-хиты от «Другого оркестра» и поющие марийцы. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Tequilajazzz впервые за 10 лет привезет новые песни

25 октября в 20 часов в «Доме печати» состоится концерт группы Tequilajazzz, которая – впервые за много лет – привезет в Екатеринбург новые песни. Лидер группы Евгений Федоров рассказал, что никаких ограничений сет-листа в этот раз не будет. Естественно, что наряду с премьерами Tequilajazzz исполнят и всеми любимые композиции. Tequilajazzz не привыкать к громким титулам – от «лидеров русской альтернативной сцены» до «великой русской группы» (именно такую формулировку однажды выдал по адресу Tequilajazzz Борис Гребенщиков).

В 2016 году состав группы обновился, благодаря чему изменилось и звучание – привычные хиты часто теперь звучат в электронно-акустических версиях. Этим же обновленным составом Tequilajazzz подготовила и новинки, которые сыграет в Екатеринбурге..

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1100 рублей.

Green Day, Alice In Chains и даже Marilyn Manson – на концерте «American Rock Hits»

«Другой оркестр» в пятницу, 25 октября, в 19:30 в ЦК «Урал» представит свою новую программу, основанную на хитах американской рок-сцены. Ранее американской рок-музыки музыканты касались на концерте, посвященному творчеству группы Nirvana, второй раз – Red Hot Chili Peppers. В этот раз «Другой оркестр» расширяет границы, ведь песен, написанных именитыми американскими рокерами, хватит не на один концерт. Только в программе «American Rock Hits» можно будет услышать композиции от Soundgarden, Rage Against The Machine, Green Day, Alice In Chains, Marilyn Manson.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 700 рублей.

Народный экзамен по литературе – для всех желающих

В субботу в Екатеринбурге пройдет народный экзамен по литературе, в котором могут принять участие все желающие (18+), причем на некоторых площадках («Мега», Ельцин-центр) – всей семьей (взрослые и дети). Темы и вопросы литературного состязания будут так или иначе связаны с Годом Театра в России. Всего вопросов будет 30, их готовили писатели, артисты и литературоведы. Например, будут вопросы, придуманные писателями – в создании принимали участие Захар Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Марина Степнова и Григорий Служитель. Несколько вопросов для уральского литературного экзамена специально прочитали известные актеры театра и кино Николай Фоменко, Юлия Меньшова, Александра Урсуляк, Татьяна Лазарева и другие.

В семейной версии экзамена – пять вопросов, составленных лучшими преподавателями литературы школ Екатеринбурга и дающие возможность не столько ответить правильно и на скорость, но – вместе порассуждать на заданную тему. Результаты объявят 27 октября.

Место проведения: на сайте акции – список всех площадок

Вход: свободный, регистрации не требуется.

Концерт марийского ансамбля «Яндар памаш»

А после экзамена можно остаться на концерт марийского ансамбля «Яндар памаш», который начнется в 16 часов в Атриуме в рамках выставки «Урал мари. Смерти нет». Знакомство с традициями и культурой народа начинается с его обычаев, танцев, песен. Для этого коллектив проводит концерты и творческие вечера. «Яндар памаш» на протяжении десяти лет продолжает, сохраняет и показывает культуру и быт марийского народа жителям города и региона.

Место проведения: Атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации).

Географический диктант

Еще одна возможность проверить свои школьные знания и общую эрудицию – отправиться в воскресенье на географический диктант. Он в 2019 году пройдет в пятый раз, в Екатеринбурге – впервые в стенах Ельцин Центра. Участников диктанта ждут 40 вопросов, которые разделены на два уровня сложности. «Географический ликбез» предполагает проверку базового уровня знаний. В этой части диктанта предлагается ответить на 10 вопросов, которые проверят знание общеизвестных фактов из географии. Чтобы ответить на 30 вопросов второго уровня, нужно применить образное мышление, эрудицию и логику.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Барахолка – в библиотеке

В воскресенье, 27 октября, с 11 до 18 часов в Библиотечном центре Екатеринбург пройдет своп-вечеринка, на которой вещи обретут вторую жизнь и нового хозяина. Ранее сотрудники объявили сбор вещей, которые люди готовы обменять на новые. За каждую из них выдавались талончики, а теперь пришло время их обменять. На вечеринке будет одежда, аксессуары, товары для дома. Если талончиков у вас нет, их можно купить: 50 рублей – одна вещь, 100 рублей – 3 вещи.

Кроме барахолки, будет работать лекторий на тему экологии и осознанного потребления. Гостей ожидают бесплатные перекусы и эко-подарки.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина Сибиряка, 193)

Вход: свободный.

Путешествие по особняку со 150-летней историей

В «Доме Маклецкого» в воскресенье в 13 и в 16 часов пройдет экскурсия «Семь жизней одного дома». Это путешествие сквозь почти 150-летнюю историю здания, менявшего владельцев, назначение и обличье. Участников променада ожидает знакомство с неожиданными фактами из жизни дома «с секретом» и удивительные находки, подкараулившие любопытствующих исследователей в укромных уголках здания, служившего в свое время и тихой семейной гаванью, и пристанищем Фемиды, и поликлиникой, и, наконец, влившегося в состав музея истории города.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: 100-200 рублей.

Закрытие фестиваля Камер-Fest

В Музее истории Екатеринбурга в воскресенье в 18 часов пройдет закрытие фестиваля Камер-Fesrt, на котором выступят камерный оркестр В-А-С-Н под управлением дирижера Иво Мейнена (Нидерланды) и вместе с солисткой Ириной Стачинской (флейта, Москва). В активе Стачинской успешные концерты в Каннах и на сцене Ла Скала, гастроли по Японии, Америке, Франции. Исполнительница является артисткой фирмы Powell и играет на золотой флейте этой фирмы. На екатеринбургском концерте прозвучат сочинения Вивальди, Респиги, Сарасате, Андриссена, а также состоится премьерное исполнение сочинения Франка Мартена «Pavane couleur de temps».

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. К.Либкнехта, 26)

Вход: 500 рублей.

Фестиваль японского кино

В большом зале Дома кино в эти выходные продолжается фестиваль японского кино. В рамках которого екатеринбуржцы смогут увидеть 6 лент, известных в Японии. Фильмы – разных жанров, стилей и на разные темы, интересны они будут не только поклонникам японской культуры, но и массовому зрителю.

Например, в субботу, 26 октября, в 15 часов покажут аниме «Ловцы забытых голосов» Макото Синкая – фильм о девушке по имени Асуна, которая коротает время за прослушиванием таинственной музыки из кристалла. В этот же день в 18 часов – мелодрама «от меня к тебе» Наото Кумадзавы – про девушку с внешностью героини хоррора «Звонок».

Фестиваль продлится до 27 октября включительно.

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского. 137)

Вход: свободный (билеты можно получить в центре «Япония» на третьем этаже Ельцин-центра).

Квесты по музеям – для школьников

В эти выходные со своими школьниками, у которых начались каникулы, можно отправиться на квесты в музей. В Екатеринбурга начинается фестиваль детских маршрутов, который объединит 14 ведущих музеев города. В каждом из них появится свой, специально созданный для фестиваля, детский путеводитель с разнообразными заданиями, выполняя которые дети смогут в игровой форме самостоятельно познакомиться с экспозицией того или иного музея, найти самые интересные экспонаты и узнать много познавательных фактов. За каждый этап квеста ребенок получит наклейку. Чем больше пройденных маршрутов – тем больше наклеек. В конце их можно будет обменять на приз. Фестиваль продлится до конца школьных каникул – до 10 ноября.

Место проведения: 14 музеев города

Вход: по билету в музей.

Дефиле войлочной одежды и уроки хлебопечения на фестивале «Иван-да-Марья»

В субботу и воскресенье в Центре развития дизайна будет проходить фестиваль мастеров «Иван-да-Марья». Там можно будет узнатьо промыслах и ремеслах, познакомиться с фермерскими хозяйствами, купить разные товары. В программе – выступления народных ВИА, частушки и гармонь.

Кроме того, на фестивале обширная программа мастер-классов. Например, в субботу пройдет мастер-класс по хлебопечению, по русским музыкальным инструментам, по валянию валенок. А также дефиле современной войлочной одежды от фестиваля современной войлочной одежды «Ваш выход». Для детей будут организованы игровые площадки и выступления артистов.

Место проведения: центр развития дизайна (ул. Горького, 4а)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

Свердловчанка, которую признали мертвой, вернулась спустя десять лет. / В многоквартирнике на Эльмаше сгорела пенсионерка. / ХК «Автомобилист» уволил тренера защитников после серии поражений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»