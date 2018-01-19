Коммунисты Иркутска потребовали аннулировать подписи за кандидата Путина

В Иркутске коммунисты заявили о незаконном сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Нарушение якобы имело место на заводе корпорации «Иркут». Коммунисты отправили жалобу на имя главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Текст жалобы опубликован на сайте обкома. Подписи собирали на территории Иркутского авиационного завода в обмен на оплаченные отгулы, рассказал первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Сергей Банько. «12 января 2018 года на территории Иркутского авиационного завода (ИАЗ) филиала ПАО «Корпорация «Иркут» осуществлялась работа по сбору подписей для самовыдвижения на должность президента РФ – Путина В.В.. За оказанную услугу – поставленную подпись, работники освобождались от дальнейшей работы, при этом рабочий день был полностью оплачен», – говорится в жалобе.

В связи с этим Банько требует исключить порядка 300 собранных на Иркутском авиационном заводе подписей.

Как пишет «Коммерсантъ», на авиазаводе подтвердили факт сбора подписей. Однако, по данным издания, удалось собрать не более 300 автографов. «К нам приехали волонтеры. Сотрудники выходили, ставили подпись и возвращались на свои рабочие места. И никакие «бонусы» они за это не получали. На производстве настолько жесткий график, что вдруг взять и отпустить людей просто невозможно», – заявил представитель завода.

Напомним, на сегодняшний день ЦИК допустил на выборы только представителей ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Подписи в конце января сдадут Владимир Путин, Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») Борис Титов (Партия Роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и другие претенденты.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 18.01.18

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