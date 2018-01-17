Предвыборный скандал в Сибири: Штаб Путина готов отказаться от подписей

Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Алтайском крае проверит информацию о подвозе людей для сбора подписей за выдвижение действующего главы государства на новый срок.

Как сообщает «Бийское телевидение» ТВ-КОМ, сбор подписей в поддержку проходил в доме культуры федерального казенного предприятия «Бийский олеумный завод». В сюжете телеканала под названием «Кампания по сбору подписей в поддержку Владимира Путина» говорится, что ДК Бийского олеумного завода «принимал работников предприятий», которые оставляли подписи за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ.

В сюжете говорится, что за четыре дня на пункты сбора подписей приехали «практически все работники городских предприятий и студенты средних и высших учебных заведений». Для жителей, по словам одной из собеседниц телеканала, был «организован транспорт».

«Мы проведем тщательную проверку информации негосударственной телекомпании «ТВ-КОМ» об организованном руководством бийского предприятия «Эвалар» подвозе граждан к пункту сбора подписей. Если кадры видеоматериалов телекомпании «ТВ-КОМ» найдут подтверждение, мы вынуждены будем отказаться от отправки в Москву подписных листов с данного конкретного сборного пункта. Мы призываем всех сторонников кандидата к полному соблюдению избирательного законодательства и напоминаем, что решение о поддержке того или иного кандидата – это личное решение каждого гражданина», – цитирует «Алтапресс» слова сопредседателя регионального штаба Путина Владимира Климова.

Как отмечает «Тайга.инфо», олеумный завод является федеральной собственностью, а Климов, вероятно, подразумевал, что бийское ООО «ТВ-КОМ» входит в «Сибирскую медиагруппу», которую контролирует «Эвалар». В 2013 году эта корпорация выкупила медиа-активы финансово-промышленной группы «Сибма» Анатолия Банных.

Ранее «Новый День» писал, что предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался принять подписи в его поддержку, которые были собраны на двух промышленных предприятиях Кургана предположительно с использованием административного ресурса.

12 января, курганские коммунисты Василий Кислицын и Яков Сидоров направили жалобу в Центральную избирательную комиссию РФ. По сообщению пресс-службы Курганского отделения КПРФ, при сборе подписей за кандидата Путина на должность президента РФ был задействован административный ресурс, когда руководители ряда организаций и учреждений добивались необходимого результата нажимным способом. По имеющейся у них информации, это имело место на ОАО «Курганский машиностроительный завод» и ООО «Курганхиммаш». В ряде случаев это вызвало протест в трудовых коллективах.

Напомним, это не первый скандал со сбором подписей в поддержку Владимира Путина на Урале. Первые имели место в Екатеринбурге: действующий член избиркома Екатеринбурга Эльдар Валиуллин активно комментировал в СМИ процесс сбора подписей за действующего президента. У наблюдателей даже возникло подозрение, что он сам являлся сборщиком, но впоследствии облизбирком опроверг эту информацию.

Кроме того, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем блоге заявил, что «всем финансово-промышленным группам в регионе спущены указания собирать подписи. Будут собирать подписи – Путин/Cобчак». Собчак потребовала от Ройзмана извинений, но не дождалась.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. ЦИК уже зарегистрировал кандидатов от ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Представителям непарламентских партий нужно сдать в избирком 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам – 300 тыс.

Барнаул, Иван Гридин

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