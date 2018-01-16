Снова скандал в УрФО: штаб Путина отказался от части подписей, собранных в Кургане

Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался принять подписи в его поддержку, которые были собраны на двух промышленных предприятиях Кургана предположительно с использованием административного ресурса.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, в процедуре сбора подписей обнаружены нарушения. «Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций со штабом, его региональным отделением, грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем», – заявил он.

Ранее, 12 января, курганские коммунисты Василий Кислицын и Яков Сидоров направили жалобу в Центральную избирательную комиссию РФ. По сообщению пресс-службы Курганского отделения КПРФ, при сборе подписей за кандидата Владимира Путина на должность президента РФ был задействован административный ресурс, когда руководители ряда организаций и учреждений добивались необходимого результата нажимным способом. По имеющейся у них информации, это имело место на ОАО «Курганский машиностроительный завод» и ООО «Курганхиммаш». В ряде случаев это вызвало протест в трудовых коллективах.

Напомним, это не первый скандал со сбором подписей в поддержку Владимира Путина на Урале. Первые имели место в Екатеринбурге: действующий член избиркома Екатеринбурга Эльдар Валиуллин активно комментировал в СМИ процесс сбора подписей за действующего президента. У наблюдателей даже возникло подозрение, что он сам являлся сборщиком, но впоследствии облизбирком опроверг эту информацию. Кроме того, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем блоге заявил, что «всем финансово-промышленным группам в регионе спущены указания собирать подписи. Будут собирать подписи – Путин/Cобчак». Собчак потребовала от Ройзмана извинений, но не дождалась.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 15.01.18

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