«Осадочек остался»: свердловский избирком высказался о судьбе члена горизбиркома после скандала со сбором подписей за Путина

Член избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин будет уволен только в том случае, если при проверке подписных листов в поддержку кандидата Путина будут найдены подписные листы, заверенные его подписью как сборщика. На данный момент оснований считать, что он действительно собирал подписи, нет. Об этом заявил сегодня на брифинге для журналистов председатель Свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чайников сегодня повторил, что само по себе нахождение члена горизбиркома в пункте сбора подписей и предоставление комментариев СМИ в ходе этого процесса де-юре нарушением закона не является. Другой вопрос – этическая сторона случившегося. «Осадочек остался. Захотелось парню, чтобы его показали по телевидению. Надо ли было ему это делать – больше этический аспект. Я провел с ним разъяснительную работу. Очень надеюсь, что такое не повторится», – заявил глава облизбиркома.

По его словам, окончательное решение по поводу качества собранных подписей в поддержку Путина в Екатеринбурге будет принимать Центризбирком. Областная комиссия «оперативно-разыскной деятельности» по действительности подписных листов вести не будет, подчеркнул Чайников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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