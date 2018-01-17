В Екатеринбурге открылся штаб Путина. Главного там не будет (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге наконец официально открылся предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в штабе будет пять сопредседателей: доверенные лица кандидата Жанна Рябцева, Юрий Судаков, Анастасия Немец и Сергей Воронин, а также председатель областного Союза журналистов Александр Левин. На открытии присутствовали только четыре. По словам Александра Левина, Жанна Рябцева находится в отъезде.

«Главного сопредседателя» в свердловском штабе не будет. Как заявил Александр Левин в ответ на вопрос корреспондента РИА «Новый День», «права решающего голоса здесь ни у кого нет». Остается неясным, кто в таком случае будет нести ответственность в случае каких-либо проколов или оплошностей волонтеров. В ходе пресс-конференции было лишь сказано, что подписи, собранные с нарушениями, будут аннулированы.

Напомним, именно со скандала с волонтерами и начался в Екатеринбурге сбор подписей за кандидата Путина. В волонтере, который, как показалось очевидцам, координировал действия других волонтеров и раздавал комментарии СМИ, горожане узнали члена горизбиркома с правом решающего голоса Эльдара Валиуллина. Позже информация дошла до главы ЦИК Эллы Памфиловой, после чего областной избирком сделал заявление, что член избиркома просто «стоял рядом и комментировал». Сегодня сопредседатели свердловского штаба не смогли ответить на вопрос, кто же все-таки координировал работу волонтеров до того, как присоединились они. «Я только что приступил», – заявил Александр Левин. Только заместитель сопредседателя штаба и по совместительству руководитель исполкома СРО «Единой России» Александр Косинцев сообщил, что сначала всю деятельность самостоятельно вели «Волонтеры Победы», и только на днях подключились партийцы, которые объясняли сторонникам Путина, как зарегистрироваться в качестве сборщиков подписей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.01.18

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