Свердловский штаб в поддержку Путина откроется завтра

Адрес предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина в Екатеринбурге уже известен. Официальное открытие запланировано на завтра, 17 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доверенное лицо Владимира Путина Анастасия Немец сообщила в соцсети, что открытие состоится завтра в 18:00 по адресу: проспект Ленина, 8. В этом доме находится жилой комплекс «Главный проспектъ» с квартирами премиум-класса. Сопредседателями штаба станут доверенные лица кандидата – Жанна Рябцева, Юрий Судаков, Анастасия Немец и Сергей Воронин, а также председатель областного Союза журналистов Александр Левин.

Несмотря на отсутствие публичного штаба, активный сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался в Свердловской области еще 5 января, но кто именно нанял волонтеров на первые дни – непонятно: от них открестились и «Единая Россия», и ОНФ. По сообщению федерального штаба кандидата, к пятнице, 12 января, в стране было уже собрано 408 тысяч подписей при необходимых 300.

Тем временем федеральный штаб кандидата был усилен руководящими сотрудниками АП. По сообщению «Коммерсанта», аппарат штаба возглавил начальник УВП администрации президента Андрей Ярин. На время кампании он уйдет в отпуск. Вчера заработали сайты putin2018.ru и путин2018.рф. По словам пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, концепция сайта разработана информационным блоком штаба кандидата, его наполнением займутся медиаволонтеры.

Екатеринбург, служба информации

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