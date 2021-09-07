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Вторник, 7 сентября 2021, 16:12 мск

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Выборы-2021: почти 2 млн россиян подали заявки на электронное голосование

В России около 2 млн человек к настоящему времени подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

«Заявления уже подали 1 млн. 893 тыс. человек», – сказал он. Булаев отметил, что «в зоне действия ДЭГ проживает 16 млн избирателей, 10 млн из них могли бы принять участие в электронном голосовании, поскольку у них есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Добавим, что сегодня начнется второе тестирование дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 16:00 9 сентября. В тестировании примут участие подавшие заявления о дистанционном голосовании жители семи регионов, где проходит ДЭГ, сообщается в телегам-канале Центризбиркома.

Голосование на выборах всех уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также граждане России, проживающие в ДНР и ЛНР.

Подать заявление на участие в электронном голосовании можно на портале госуслуг не позднее 24:00 13 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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