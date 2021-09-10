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Пятница, 10 сентября 2021, 17:09 мск

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ЦИК исключил 16 кандидатов в депутаты Госдумы из списков трех партий

Центризбирком России во исполнение решений Верховного суда РФ об отмене регистрации 16 кандидатов в депутаты на выборы в Госдуму от партии «Яблоко», Партии Роста и «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) исключил их из федеральных списков. Накануне Верховный суд отклонил апелляционные жалобы этих партий на решение об исключении из их списков кандидатов, у которых были найдены иностранные активы.

Так, ЦИК отстранил от предстоящих выборов 9 кандидатов от «Яблока»: Никиту Есакова, Ивана Добыша, Баясхалана Чимитдоржиева, Александру Орлову, Михаила Аркадьева, Дмитрия Семавина, Елену Плотниковой, Александра Амосова и Евгения Мартынова.

Кроме того, ведомство исключило из федерального списка на парламентские выборы кандидатов от Партии Роста: Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елену Мотовую, Евгения Орлова, Алексея Урываева, Заура Шахбанова, а также от РПСС – бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Ранее Центризбирком обратился в ВС РФ об отмене регистрации указанных кандидатов после сообщения Банка России о наличии у них иностранных финансовых инструментов.

Замглавы ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии заявил, что сведения о наличии наличии иностранных финансовых инструментов от Банка России «поступили по достаточно заметному количеству кандидатов». «Абсолютное большинство из них предпочли написать заявления и сложить полномочия кандидатов. Представители нескольких партий, в первую очередь «Яблока», РПСС и Партии Роста, от такой процедуры отказались, и ЦИК вынужден был обратиться в Верховный суд», – отметил он.

Голосование на выборах в Госдуму и в региональные органы власти будет проходить три дня, с 17 по 19 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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