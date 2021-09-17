Явка выше 30% и DDOS-атаки: как идет онлайн-голосование на выборах-2021

Замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил, что в шести регионах России, где проводится электронное дистанционное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму, явка уже превысила 30% от подавших заявления.

По его прогнозу, к вечеру этот показатель может дойти до 80%. «Я думаю, что к вечеру голосование будет на 75-80% по ДЭГ. В целом активность большая», – цитирует Булаева РИА «Новости».

ДЭГ на выборах в Госдуму на федеральной платформе началось в 8:00 в Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В Москве онлайн голосование проводится на собственной платформе.

По последним данным, в Москве онлайн проголосовали уже 350 тыс человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Как отметил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, в столице очередь на онлайн голосование в среднем занимает до 15 минут. Он также заявил об отсутствии каких-либо технических сбоев.

«Количество голосов в единицу времени достаточно большое, поэтому сейчас наблюдается электронная очередь пользователей, <…> среднее ожидание в очереди порядка 10-15 минут, после этого система запускает и дает проголосовать», – цитирует Костырко ТАСС. «Никаких технических проблем не наблюдаем», – подчеркнул он.

В то же время председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил, что регистрируются DDOS-атаки на систему ДЭГ. «Одновременно фронтальные DDOS-атаки и большая очередь, она наращивается – 47 тыс. запросов поступает в секунду», – рассказал он, отметив, что «ничего не «упало». «Люди стоят в очереди, чтобы электронно проголосовать», – добавил Венедиктов.

По последним данным, в Москве онлайн проголосовали уже 350 тыс человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Сегодня в России началось голосование на выборах в Госдуму, а также в региональные и муниципальные органы власти. Проголосовать можно будет три дня – 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Москва, Наталья Петрова

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