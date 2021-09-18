Выборы-2021. Явка на онлайн-голосовании достигла 70%

В системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму явка избирателей достигла 70%. Как считает заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев, к концу дня это количество увеличится до 90%.

«К концу голосования, я думаю, она будет около 90%. Такой явки на обычных классических участках, такого не бывает, это даже сложно представить», – сказал цитирует РИА «Новости» выступление Булаева в эфире канала «России 24».

В России проходит голосование на выборах в Госдуму и региональные органы власти. Выборы завершатся 19 сентября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.09.21

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