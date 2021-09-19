Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве превысила 84%

Более 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве к утру 19 сентября – явка составила 84,5%. Об этом сообщается на сайте общественного штаба по наблюдению за голосованием. «Система работает стабильно», – отмечается в сообщении.

Напомним, что на дистанционное электронное голосование подали заявления немногим более 2 млн москвичей.

Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил журналистам, что явка в Москве на выборах в Госдуму с учетом дистанционного электронного голосования за два дня составила 34,42%. По его словам, бумажными бюллетенями проголосовали более 1 млн человек.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму. В Москве дополнительно проводятся довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов района Щукино. На всех этих выборах можно проголосовать дистанционно.

В этом году электронное голосование доступно жителям семи регионов. Помимо российской столицы, это Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.09.21

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