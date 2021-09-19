«Бюллетени аннулируем, глав комиссий увольняем»: глава ЦИК рассказала о вбросах и других нарушениях на выборах

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о восьми подтвержденных случаях вброса бюллетеней в шести регионах. Эти бюллетени признаны недействительными.

По словам главы ЦИК, инциденты зарегистрированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Трое председателей участковых комиссий уволены за вбросы. «В республике Адыгея, Брянской, Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса», – цитирует Памфилову «Интерфакс».

Председатель Центризбиркома также сообщила, что в 14 регионах на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 бюллетеней. Такие факты имели место в Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве, уточнила Памфилова.

Причинами для признания бюллетеней недействительными стали как вбросы (Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская области), так и другие нарушения.

«Некачественно оформленный реестр выездного голосования: Ленинградская, Московская области. Признание реестра заявлений устных обращений о голосовании вне помещения для голосования недействительными в Челябинской области. Член комиссии с правом решающего голоса заполнил бюллетень за избирателя – Ульяновская область, голосование членом комиссии за родственника – в Самарской области», – пояснила глава ЦИК. А в Мордовии из-за брака печати избирательных бюллетеней КОИБы не считывали их, в связи с чем бюллетени пришлось аннулировать, рассказала Памфилова.

Также среди причин – «нарушение целостности сейф-пакета (Кемеровская область), отвалилась крышка переносного ящика для голосования (Камчатский край), не опечатан переносной ящик для голосования (Башкортостан), в ящике для голосования вне помещения для голосования обнаружен на один бюллетень больше (Башкортостан)», – перечислила глава ЦИК.

«Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными», – подчеркнула Памфилова.

Добавим, что руководителя Центризбиркома также очень возмутило нарушение, зафиксированное на одном из участков на Ставрополье – там камеру видеонаблюдения закрывали тряпками. Памфилова потребовала уволить председателя территориальной избирательной комиссии.

Вопиющий инцидент был зафиксирован на одном из избирательных участков в Пятигорске. «Немедленно надо, немедленно принимать решение – уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все [итоги выборов 17 и 18 сентября], что можно отменить», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

В России сегодня завершается голосование на выборах в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии выборы проходят три дня – с 17 по 19 сентября. По состоянию на 10:00 мск воскресенья, явка на думских выборах составила 35,69%.

Москва, Наталья Петрова

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