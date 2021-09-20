Обработано более 75% голосов: в Госдуму проходят пять партий

Партия «Единая Россия» набирает 49,01% голосов на выборах в Госдуму восьмого созыва по партийным спискам после обработки 75,08% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома РФ. Второе место у КПРФ с 20,04% голосов, третье – у ЛДПР (7,61%).

Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в нижнюю палату российского парламента, преодолевают еще две партии. Так, «Справедливую Россию – За правду» поддержали 7,38% избирателей. За новичка нынешней избирательной кампании – партию «Новые люди» – проголосовали 5,46% пришедших на участки.

По итогам обработки 75,24% протоколов кандидаты от «ЕР» захватили лидерство в 195 одномандатных округах из 225, получив 86,67% голосов. Представители КПРФ лидируют в 15 округах (6,67%), СРЗП – в семи (3,12%). Еще в пяти округах лидируют кандидаты от ЛДПР, «Яблока», «Родины», Партии Роста и «Гражданской платформы» (по 0,44%). Самовыдвиженцы получают три места.

Выборы в Госдуму в России проходят по смешанной системе – 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 – по одномандатным округам.

Всего в думской избирательной гонке участвовали 14 партий. Выборы впервые проходили три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.21

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