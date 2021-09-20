В ЕР заявили о получении партией конституционного большинства в Госдуме

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал количество мандатов, которое получит ЕР на выборах в Госдуму восьмого созыва.

«По состоянию на 8 утра по спискам более 48% процентов голосов, что позволяет получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных округах», – сказал Турчак на брифинге, чьи слова приводят в телеграм-канале партии.

Таким образом, ЕР в совокупности получает 315 мест и сохраняет конституционное большинство в парламенте. «Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме», – заявил Турчак.

Надо отметить, что для получения конституционного большинства, составляющего две трети от общего числа депутатов (450), партии нужно получить более 300 думских мандатов. Напомним, что в Госдуме седьмого созыва у ЕР было 343 места.

Турчак добавил, что партия власти выиграла «чисто и убедительно», а существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в ЕР не зафиксировали.

Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 87,76% протоколов УИК «Единая Россия» набирает 49,74% голосов по партийному списку на выборах в Госдуму. За ней идут КПРФ с 19,59%, ЛДПР (7,51%), «Справедливая Россия – За правду» (7,36)% и партия «Новые люди» (5,31%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму. В этом году в выборах участвовали 14 партий.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.21

Курганские единороссы получили победу на выборах в Госдуму. / Сигареты не брать, семьей не покупать: пенсионеры, получившие подарочные карты в день голосования, делятся неприятными историями. / ЕР и «эсеры» требуют пересчета голосов в Якутии после победы КПРФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»