«Очень высокий показатель»: глава ЦИК России оценила явку на выборы в 2023 году

В едином дне голосования приняли участие более 45 млн из 67 млн потенциальных избирателей. Средняя явка на выборах составила 43,5%. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Она подчеркнула, что явка на региональных выборах оказалась самой высокой с 2017 года.

«У нас в единый день голосования прошли 4200 избирательных кампаний, в которых, по информации на 9 утра сегодняшнего дня, приняли участие более 45 млн из потенциальных 67. Средняя явка составила 43,5%", – сказала Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, «это очень высокий показатель явки на выборах аналогичного уровня». Памфилова назвала явку на прошедших выборах самой высокой с 2017 года. Руководитель Центризбиркома напомнила, что в ЕДГ-2022 явка была 35%, а в 2020 показатель составил 41,17%.

С 8 по 10 сентября выборы различного уровня прошли в 86 регионах России.

Ранее сегодня Минцифры сообщило, что явка россиян, участвовавших в выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 88%. На федеральной платформе ДЭГ проголосовали 1 млн 72 тыс. избирателей из 24 регионов. Жители Москвы использовали для дистанционного участия в выборах региональный портал mos.ru. Активнее других голосовали онлайн жители Подмосковья, Нижегородской области, Алтайского края, Свердловской и Новосибирской областей.

Москва, Наталья Петрова

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