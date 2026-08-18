«Яблоко» исключили из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

Члены Центризбиркома России на заседании во вторник приняли решение об изменении бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из бюллетеня удалена информация о партии «Яблоко». Решение принято членами ЦИК единогласно.

«Здесь мы обязаны исполнить решение суда, и мы его исполняем», – сказала председатель комиссии Элла Памфилова, чьи слова приводит «Интерфакс».

Секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщила, что после исключения «Яблока» нумерация остальных партий в бюллетене останется прежней, поскольку полученные в результате жеребьевки номера сохраняются за партиями до окончания избирательной кампании.

17 августа Верховный суд России признал законным решение о снятии «Яблоко» с выборов в Госдуму девятого созыва, оно вступило в силу. Судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу партии на отмену регистрации федерального списка кандидатов в депутаты. Решение ВС РФ при этом не касается кандидатов от «Яблока», зарегистрированных в одномандатных округах. «Яблоко» планирует обжаловать решение о снятии с выборов в президиуме Верховного суда.

Как сообщал «Новый День», иск о снятии «Яблока» с выборов подала партия «Родина». 10 августа Верховный суд удовлетворил его. Высшая судебная инстанция назвала причины для снятия партии с выборов: «Яблоко» получало деньги от лиц, финансируемых из-за рубежа; партия нарушила нормы авторского права при ведении агитации: использовала чужие тексты, изображения и видео без разрешения правообладателей; материалы в поддержку «Яблока» распространялись через зарубежные площадки.

Москва, Наталья Петрова