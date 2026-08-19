В бюллетене на выборах в заксо первую строчку займет ЕР, вторую – «Яблоко»

Свердловский избирком провел жеребьевку для определения порядка партий в бюллетене на выборах в заксо по единому округу.

Как сообщили в избиркоме, порядок будет следующим:

1. «Единая Россия».

2. «Яблоко».

3. ЛДПР.

4. «Справедливая Россия».

5. КПРФ.

6. «Новые люди».

В таком же порядке партии будут представлены на информационном плакате, который будет размещен на каждом избирательном участке.

Как уже писал «Новый День», накануне Центризбирком удалил из бюллетеня по выборам депутатов Госдумы партию «Яблоко». Решение принято членами ЦИК единогласно. «Здесь мы обязаны исполнить решение суда, и мы его исполняем», – сказала председатель комиссии Элла Памфилова, чьи слова приводит «Интерфакс».

В Свердловской области право «Яблока» участвовать в выборах в заксо не оспаривалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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