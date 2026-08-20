Заявлений о снятии «Яблока» с уральских выборов не поступало

Участие Свердловского отделения партии «Яблоко» в выборах депутатов областного заксо пока никто не оспаривал. Об этом заявила на сегодняшнем заседании региональной избирательной комиссии ее председатель Елена Клименко.

«По выборам Законодательного собрания Свердловской области организующая комиссия – это мы с вами. Конечно, не исключено, что какие-то заявления будут поступать, мы будем извещены, но пока ни в судебные органы, ни в избирательную комиссию их не поступало», – заявила Клименко, отвечая на вопрос одного из участников заседания об участии «Яблока» в региональных выборах.

Отметим, что уже завтра, 21 августа, избирком пригласил журналистов на начало печати в типографии избирательных бюллетеней, их текст уже утвержден.

Напомним, 18 августа Центризбирком РФ удалил из бюллетеня по выборам депутатов Госдумы партию «Яблоко». Решение принято членами ЦИК единогласно. «Здесь мы обязаны исполнить решение суда, и мы его исполняем», – сказала председатель комиссии Элла Памфилова. В Свердловской области право «Яблока» участвовать в выборах в заксо не оспаривалось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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