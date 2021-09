В Европе могут возникнуть проблемы с занятостью в связи с ростом численности электрокаров

Программу по переобучению работников в сфере автопрома придется создать в Европе, – заявила группа «Платформа электромобильности» (The Platform for Electromobility). Сделать это необходимо, чтобы избежать проблем с рабочими местами из-за роста численности электромобилей. В «Платформу электромобильности» входит более 40 автомобильных корпораций и транспортных организаций, включая Tesla Inc, Renault и Nissan.

«Платформа» призвала страны ЕС сосредоточиться на инвестициях в образование и повышение квалификации в сфере автопрома по мере перехода автомобильной отрасли на электрокары.

В отчете, выпущенном международной консалтинговой компанией BCG, аналитики отрасли обещают, что к 2030 году около 60% произведенных автомобилей будут электрическими, а 36% – с гибридным двигателем.

На сегодняшний день в европейском автопроме трудится 5,7 миллиона человек. Через 10 лет общее количество рабочих мест сократится на 35 тысяч, то есть менее, чем на один процент. Однако занятость в некоторых традиционных для автопрома отраслях сократится значительно. Например, в сфере производства двигателей внутреннего сгорания (ДВС) количество рабочих мест уменьшится на 42%. А поставщики, специализирующиеся на электродвигателях и других «зеленых» технологиях, наоборот, будут готовы предоставить порядка 300 тысяч новых рабочих мест.

Следует отметить, число незанятых граждан в Европе растет, так как за время пандемии компании научились автоматизировать процессы, в связи с чем готовы сократить персонал.

