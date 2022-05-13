В Польше зафиксирована рекордная инфляция

Уровень инфляции в Польше вырос до 12,4 процента в апреле и находится на пике с конца 1997 года. В марте соответствующий показатель составлял 11 процентов. Об этом сообщило Польское статистическое управление в своем итоговом отчете. Результат немного превзошел оценки аналитиков и статистиков.

На инфляцию по-прежнему влияет рост цен на энергоносители, а также на некоторые виды сырья, завязанные на конфликт России и Украины. Наибольшее давление на рост цен оказала категория продуктов питания и безалкогольных напитков, также подорожало жилье, вода, электричество, газ и другие энергоносители. Люди платят больше за алкогольные напитки и посещение ресторанов, а также за более дорогое проживание в отелях.

По сравнению с мартом цены в Польше выросли на два процента в месячном исчислении, что соответствует ожиданиям аналитиков. В марте месячный рост составил 3,3 процента. Напротив, уровень инфляции в годовом исчислении превысил оценки аналитиков и быстрые оценки статистиков на одну десятую процентного пункта.

Из стран Вышеградской группы (V4), в которую помимо Польши входят Чехия, Словакия и Венгрия, самая высокая инфляция отмечена в Чехии. В апреле она составила 14,2 процента, что является самым высоким показателем с 1993 года. Уровень инфляции в Словакии составил в апреле 11,8 процента, что является самым высоким показателем с 2000 года, 9,5 процента составила инфляция в Венгрии.

Из стран V4 только Словакия является членом зоны евро, где базовая процентная ставка равна нулю. В Чешской республике самая высокая процентная ставка среди стран Вышеградской четверки – 5,75 процента. В Польше базовая процентная ставка составляет 5,25 процента, в Венгрии – 5,4 процента.

Варшава, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»